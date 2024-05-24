Ирина Роднина: «У нас остаются шансы выступить на Олимпиаде-2026. Но долгое отлучение от международных соревнований может болезненно сказаться»

Ирина Роднина оценила шансы российских фигуристов выступить на Олимпиаде-2026.

Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Стоит ли надеяться, что россиян допустят на Олимпиаду‑2026?

– У нас по‑прежнему остаются шансы выступить на Играх 2026 года. Все будет зависеть от решения ISU (Международного союза конькобежцев) и МОК (Международного олимпийского комитета). По времени мы еще успеваем принять участие в отборочных турнирах для классификации на Олимпиаду 2026 года.

Как будет складываться ситуация – это другой вопрос. Думаю, что большинство наших фигуристов готовы к ближайшим Играм, соскучились по выступлениям.

Надеюсь, что наши ребята вновь покажут силу российского фигурного катания. Но отсутствие на больших турнирах сказывается и в технических вопросах, и на психологическом состоянии. Одно дело, когда мы законодатели мод в фигурном катании и постоянно там выступаем, другое дело, когда ты изолирован.

Долгое отлучение от международных соревнований может болезненно и негативно сказаться, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

«Шансы большие, мы надеемся и готовим команду к Олимпиаде-2026». Сихарулидзе о российских фигуристах