Дмитрий Свищев: «Решений от CAS по апелляциям по итоговому распределению медалей все еще нет, а МОК уже хочет вешать медали за командный турнир»

Теги сборная России МОК Государственная дума CAS Дмитрий Свищев сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Париж-2024 Камила Валиева Фигурное катание

В Госдуме отреагировали на новость о том, что церемония награждения американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх в Париже.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место. 

«Решений от CAS по апелляциям по итоговому распределению медалей все еще нет, а МОК уже хочет вешать медали за командный турнир. Это абсурд!

Видимо, западным коллегам не терпится забрать золото и насладиться этим. Тем более, на Олимпиаде в Париже, куда большинство наших спортсменов не допустили даже в нейтральном статусе.

Даже если брать новые результаты, то по ним наша команда должна получить бронзовые медали. Однако никто нас никуда не приглашал. МОК продолжает себя дискредитировать», – заявил глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Дмитрий Свищев.

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7 комментариев
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Это значит, что решение как раз есть
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Решения CAS по апелляциям по итоговому распределению медалей кому надо уже известны. Остальные продолжают ждать у моря погоды.
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