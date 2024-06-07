Дмитрий Свищев: «Решений от CAS по апелляциям по итоговому распределению медалей все еще нет, а МОК уже хочет вешать медали за командный турнир»

В Госдуме отреагировали на новость о том, что церемония награждения американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх в Париже.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место.

«Решений от CAS по апелляциям по итоговому распределению медалей все еще нет, а МОК уже хочет вешать медали за командный турнир. Это абсурд!

Видимо, западным коллегам не терпится забрать золото и насладиться этим. Тем более, на Олимпиаде в Париже, куда большинство наших спортсменов не допустили даже в нейтральном статусе.

Даже если брать новые результаты, то по ним наша команда должна получить бронзовые медали. Однако никто нас никуда не приглашал. МОК продолжает себя дискредитировать», – заявил глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Дмитрий Свищев.