Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх в Париже

Церемония награждения фигуристов за командник ОИ-2022 пройдет 7 августа в Париже.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.

Из-за дисквалификации за допинг сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии.

«Назначена дата церемонии награждения американских и японских фигуристов золотыми и серебряными медалями Олимпиады-2022 по итогам допинговой саги о Камиле Валиевой: 7 августа на Играх в – ровно через два с половиной года после того, как они их выиграли.

Но случится ли это? Учитывая апелляции в , кто знает?» – написала Бреннан.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?