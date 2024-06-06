Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх в Париже

Теги сборная России допинг CAS сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Париж-2024 командные соревнования Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Церемония награждения фигуристов за командник ОИ-2022 пройдет 7 августа в Париже.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место.

На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии.

«Назначена дата церемонии награждения американских и японских фигуристов золотыми и серебряными медалями Олимпиады-2022 по итогам допинговой саги о Камиле Валиевой: 7 августа на Играх в Париже – ровно через два с половиной года после того, как они их выиграли.

Но случится ли это? Учитывая апелляции в CAS, кто знает?» – написала Бреннан.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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23 комментария
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а наши? короче, парад унижений продолжается(( нашим, видимо, почтой отправят((
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От апелляции CAS зависит только кто займёт третье место.
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Ещё не вечер. В июне будут изменения.
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Ответ lepestok
а наши? короче, парад унижений продолжается(( нашим, видимо, почтой отправят((
Возможно почтой отправят канадцам.
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Ответ Александр Иванов
Хм, и не будут ждать итогов апелляции Камилы и итогов разборок в КАС по медалям? Однако... Нет слов – точнее, есть, но за них меня забанят навсегда.
В июне всё определится, в июле последние штрихи.
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по сути, прохиндеи из Мок, Вада, НОК России довели дело до того, что решение никого не обрадовало
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Нас это не должно волновать.
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Ну и клоунада знатная.
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Разве они имеют право проводить ж за то мероприятие без нас?! Кого я обманываю, им давно на все приличия плевать
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Не имеет значения. Сборная России - чемпион олимпийских игр
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Хм, и не будут ждать итогов апелляции Камилы и итогов разборок в КАС по медалям? Однако... Нет слов – точнее,
есть, но за них меня забанят навсегда.
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Значит, к августу будет вердикт?
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Ответ Viks
Ещё не вечер. В июне будут изменения.
Почему в июне?
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Ответ Андрей Бондарь
Почему в июне?
Потому что олимпиада в июле - там награждать будут.
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Ответ Сергей Лепехин
Не имеет значения. Сборная России - чемпион олимпийских игр
Сборной России там вообще не было.
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Ответ Маргарита Михайловна
От апелляции CAS зависит только кто займёт третье место.
Полагаю, что КАС в июне пройдёт, чтобы к олимпиаде было всё понятно и с бронзой.
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