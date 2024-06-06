Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями командного турнира Олимпиады-2022 пройдет 7 августа на Играх в Париже
Церемония награждения фигуристов за командник ОИ-2022 пройдет 7 августа в Париже.
Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан.
Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота командного турнира и опустилась на третье место.
На первое место переместилась команда США, на второе – сборная Японии.
«Назначена дата церемонии награждения американских и японских фигуристов золотыми и серебряными медалями Олимпиады-2022 по итогам допинговой саги о Камиле Валиевой: 7 августа на Играх в Париже – ровно через два с половиной года после того, как они их выиграли.
Но случится ли это? Учитывая апелляции в CAS, кто знает?» – написала Бреннан.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
есть, но за них меня забанят навсегда.