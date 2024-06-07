Алина Загитова: «Надеюсь, однажды Игры БРИКС пройдут и среди зимних видов, чтобы я тоже могла поучаствовать. Ну или выступить как член оргкомитета»
Алина Загитова поделилась впечатлениями от посещения ПМЭФ.
«Я вновь на ПМЭФе 🤩
В этом году не только открывала стэнд министерства спорта, но и была посвящена в послы игр БРИКС ❤️
Если вы вдруг не знаете, БРИКС – это международные мультиспортивные соревнования, и в этом году они пройдут в Казани! Я очень рада, что такие крупные спортивные события проходят на моей малой родине!
Надеюсь, что однажды игры БРИКС пройдут и среди зимних видов спорта, чтобы я тоже могла принять участие ⛸️ Ну или выступить как член организационного комитета 🤔», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Могла бы просто сказать, что хочет зимние игры, чтобы похайпить
Вы не поверите, только вот сегодня с мужиками на работе это обсуждали, мужики тоже надеются, переживают. Один прям места себе не находит. Ну и конечно все ждём Вас в составе оргкомитета, тут без вопросов.