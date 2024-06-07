Алина Загитова: «Надеюсь, однажды Игры БРИКС пройдут и среди зимних видов, чтобы я тоже могла поучаствовать. Ну или выступить как член оргкомитета»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от посещения ПМЭФ.

«Я вновь на ПМЭФе 🤩

В этом году не только открывала стэнд министерства спорта, но и была посвящена в послы игр БРИКС ❤️

Если вы вдруг не знаете, БРИКС – это международные мультиспортивные соревнования, и в этом году они пройдут в Казани! Я очень рада, что такие крупные спортивные события проходят на моей малой родине!

Надеюсь, что однажды игры БРИКС пройдут и среди зимних видов спорта, чтобы я тоже могла принять участие ⛸️ Ну или выступить как член организационного комитета 🤔», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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22 комментария
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Ну или просто отмечусь на них новой фразой, которой опозорюсь в очередной раз
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Если вы вдруг не знаете, БРИКС – это международные мультиспортивные соревнования --- Это чисто российские соревнования, на которые пытаются завлечь иностранцев. Страны Брикс не подписывали соглашений, не создавали оргкомитета и не вносили взносов.
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БРИКС - это не соревнования… БРИКС - это межправительственная организация…..
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Никто не догадался попросить Загитову расшифровать буквы Брикс ?
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Среди берёз и сосен, посреди полей и лугов
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Ответ babai4304
Ну или просто отмечусь на них новой фразой, которой опозорюсь в очередной раз
Она уже в члены оргкомитета коньки навострила
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На лыжне появляются спортмены из Бразилии, а вот из-за поворота выходит лыжник из Южной Африки.😁😁😁😁
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Соревноваться с фигуристками из Индии, Бразилии и ЮАР - это, конечно, серьёзный вызов, достойный олимпийской чемпионки
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Загитова, мы уже поняли, что тебя назначили послицей. Хватит повторять это каждые 2 часа
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Алинка низом пошла - видать к дождю .
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Одень юбку покороче и молчи...
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Да скоро Ротенберг всю Индию и ЮАР катками застроит, все ломанутся хоккеем, ФК, шорт-треком и керлингом заниматься. Так что недолго ждать осталось))
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Ответ Viks
" была посвящена в послы " --- И куда теперь тебя пошлют?
Хорош злобствовать) Шикарная фраза же)))
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален модератором
Прозвучит не очень, но прямо с языка сняли. Интересно как проходило посвящение?

Могла бы просто сказать, что хочет зимние игры, чтобы похайпить
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Из послов в члены.
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Мы все на это рассчитываем, Алина.
Вы не поверите, только вот сегодня с мужиками на работе это обсуждали, мужики тоже надеются, переживают. Один прям места себе не находит. Ну и конечно все ждём Вас в составе оргкомитета, тут без вопросов.
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Я очень рада, что такие крупные спортивные события проходят на моей малой родине! --- В Ижевске??? - Загитова родилась в Ижевске.
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Вот и вот и царица попёрла поболтать 🫤🫤🫤
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Комментарий удален модератором
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