Писеев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе»
Писеев высказался о желании Загитовой попробовать себя в тренерской деятельности.
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
«А почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе. Все зависит от нее, от того, насколько она серьезно к этому относится.
Одно дело – со стороны наблюдать, другое – на себе прочувствовать. Опыт и техника у нее есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать, плюс любовь к детям – только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще.
Успеха я Алине искренне желаю, она молодец. Не так много больших спортсменов у нас после окончания карьеры идут на тренерскую работу», – сказал почетный президент ФФКР.
Но , Писеев прав насчёт тренерство , неблагодарное это дело и практически ни кто не хочет тренировать . Путь фигуриста с юных лет тернист и труден и кто прошёл сам его это знает . Многие фигуристы говорят, что не хотят тренировать .
Но в школе в Казани имени Загитовой , начнут тренироваться маленькие детки , а это совсем другая атмосфера , многие просто для здоровья .
Пройдёт время может вырастут в больших спортивных звёзд .
Но все это будущее .На сколько известно в настоящем пока школа в проекте и не начала даже строится , все это предположения .
Школа имени знаменитого спортсмена предполагает массу вариантов участия самого спортсмена или неучастия . Время покажет. Главное центров спортивных должно быть много в Стране, чтобы дети были заняты.
Алине удачи в делах настоящего времени и их очень много