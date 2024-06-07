Писеев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе»

Писеев высказался о желании Загитовой попробовать себя в тренерской деятельности.

В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени .

«А почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у . Все зависит от нее, от того, насколько она серьезно к этому относится.

Одно дело – со стороны наблюдать, другое – на себе прочувствовать. Опыт и техника у нее есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать, плюс любовь к детям – только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще.

Успеха я Алине искренне желаю, она молодец. Не так много больших спортсменов у нас после окончания карьеры идут на тренерскую работу», – сказал почетный президент .