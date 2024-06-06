Алина Загитова: «Я люблю выходить из зоны комфорта, и ПМЭФ позволяет мне это сделать»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что ПМЭФ помогает ей выходить из зоны комфорта.

«Очень много людей, много важных людей съезжаются на этот форум. Обсуждаются судьбоносные темы для нашей страны. Приятно приезжать в Санкт‑Петербург на это мероприятие и становится его частичкой.

Знаете, мне всегда легче выступать и выражать свои эмоции в движении. Здесь, на ПМЭФ, совсем другой для меня опыт. Но я люблю выходить из зоны комфорта, и ПМЭФ позволяет мне это сделать», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

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6 комментариев
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Еще бы она могла выражать эти свои мысли))
+5
-1
+4
Ответ Александр Кудрявцев
Чем дитё не тешилось лишь бы не плакало
лишь бы не вешалось
+1
0
+1
да сиди уже
там
+1
-1
0
Невозможно вообразить дикую боль трус0нюх0в
0
0
0
Ответ Ливия
Еще бы она могла выражать эти свои мысли))
Чем дитё не тешилось лишь бы не плакало
0
0
0
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