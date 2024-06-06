Алина Загитова: «Я люблю выходить из зоны комфорта, и ПМЭФ позволяет мне это сделать»
Алина Загитова рассказала, что ПМЭФ помогает ей выходить из зоны комфорта.
«Очень много людей, много важных людей съезжаются на этот форум. Обсуждаются судьбоносные темы для нашей страны. Приятно приезжать в Санкт‑Петербург на это мероприятие и становится его частичкой.
Знаете, мне всегда легче выступать и выражать свои эмоции в движении. Здесь, на ПМЭФ, совсем другой для меня опыт. Но я люблю выходить из зоны комфорта, и ПМЭФ позволяет мне это сделать», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге
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