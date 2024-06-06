Алина Загитова: «Планы на 2024-й грандиозные, я пытаюсь с каждым годом становиться лучше. Считаю своим долгом продвигать спорт в массы»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на 2024 год.

«Планы на 2024 год? Планы грандиозные, я пытаюсь с каждым годом становиться лучше. В плане развития спорта я считаю своим долгом продвигать его в массы. Поэтому на данный момент много всего того, чего вы даже не знаете.

Я буду открывать школу фигурного катания в Казани, буду выступать на разных мероприятиях, в шоу как фигурист – расписание можно посмотреть на сайте в интернете.

А также буду вести общественную деятельность. Я имею в виду посещение таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, чтобы продвигать спорт», – сказала Загитова.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ты с каждым годом становишься только хуже, пик 2018, дальше хуже и хуже, противнее и противнее, одни эти безвкусные, стандартные фотосессии чего стоят, всякие яхты-сауны, вообще не хочется о тебе ничего знать, а, постят и постят, приходится поневоле реагировать.
Сейчас ты только копейки в карман закидываешь. Когда-то замуж выйдешь, естественно, за денежного мешка-вора, не за инженера же выйдешь!
+11
-5
+6
После ухода из ФК она ничем особенно и не занимается, не делает ничего такого, чтобы поклонников у нее прибавилось, не показывает себя растущим и развивающимся в чем-либо человеком. Так в чем именно она становится лучше с каждым годом?
+6
-1
+5
Куда уже лучше?! Да и год скоро закончится…
+5
-1
+4
Ответ Ливия
А в чем она стала лучше за последний год?
Пятую точку стала фоткать крупным планом как Кардашьян. Раньше до этого не доходила..
+4
0
+4
А также буду вести общественную деятельность.

Как-то криво звучит. Не находите?

Да и уже полгода прошло. А она о планах на год рассказывает.
+5
-2
+3
А в чем она стала лучше за последний год?
+4
-2
+2
Ответ Zver
А также буду вести общественную деятельность. Как-то криво звучит. Не находите? Да и уже полгода прошло. А она о планах на год рассказывает.
И открытие школы уже перенесли на 2025 год, пиарщики, наверное, не в курсе.
+1
0
+1
продвигать спорт в массы» --- Продвигать что-нибудь в массы любили комуняки, потому что считали людей не личностями, а безликой массой... Плохо кончили.
+1
-1
0
Ответ Виктория Обер
Ты с каждым годом становишься только хуже, пик 2018, дальше хуже и хуже, противнее и противнее, одни эти безвкусные, стандартные фотосессии чего стоят, всякие яхты-сауны, вообще не хочется о тебе ничего знать, а, постят и постят, приходится поневоле реагировать. Сейчас ты только копейки в карман закидываешь. Когда-то замуж выйдешь, естественно, за денежного мешка-вора, не за инженера же выйдешь!
Вы несправедливы - зато сколько она новых выражений придумала)
Как язык обогатила)
Вот вас - так не будут цитировать. А её - вся страна постоянно цитирует)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий