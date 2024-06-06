Алина Загитова: «Планы на 2024-й грандиозные, я пытаюсь с каждым годом становиться лучше. Считаю своим долгом продвигать спорт в массы»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на 2024 год.

«Планы на 2024 год? Планы грандиозные, я пытаюсь с каждым годом становиться лучше. В плане развития спорта я считаю своим долгом продвигать его в массы. Поэтому на данный момент много всего того, чего вы даже не знаете.

Я буду открывать школу фигурного катания в Казани, буду выступать на разных мероприятиях, в шоу как фигурист – расписание можно посмотреть на сайте в интернете.

А также буду вести общественную деятельность. Я имею в виду посещение таких мероприятий, как Петербургский международный экономический форум, чтобы продвигать спорт», – сказала Загитова.