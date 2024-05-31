Щербакова о восстановлении после операции: «Бывает, что-то идет не по плану. Но это не повод впадать в уныние»

Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции на голеностопе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию перенесла операцию в связи с травмой голеностопа в марте.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идет не по плану. Но это не повод впадать в уныние.

Именно в такие моменты есть время для размышлений, анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь. Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге все будет хорошо», – сказала .