Щербакова о восстановлении после операции: «Бывает, что-то идет не по плану. Но это не повод впадать в уныние»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции на голеностопе.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию перенесла операцию в связи с травмой голеностопа в марте.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идет не по плану. Но это не повод впадать в уныние.

Именно в такие моменты есть время для размышлений, анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь. Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге все будет хорошо», – сказала Щербакова.

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6 комментариев
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Анюта, верю и желаю, чтобы в конечном итоге всё будет хорошо!,
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Умничка Анна , восстановления и здоровья !
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Видно что дела не очень хорошо не зря пропала совсем из поля зрения
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Пусть всё у Ани будет хорошо!
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