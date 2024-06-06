Загитова о том, кто из юных фигуристок ей нравится: «Невозможно кого-то выделить, все уникальные. Они всю жизнь посвящают спорту, это каторжный труд»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова ответила на вопрос, кто из юных фигуристок ей нравится.

«Молодые фигуристки, которые нравятся? Невозможно кого-то выделить, потому что все спортсменки уникальные.

Они всю жизнь посвящают спорту, вкладываются в каждый день, это каторжный труд. Вообще так в любом виде спорта, и это у меня вызывает восхищение», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя

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12 комментариев
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Потому что ей никто никогда не нравился. Как вспомнишь её "без комментариев" вместо поздравлений, так сразу всё становится понятно. И это при том, что она закончила со спортом касаемо соревнований, никакой конкуренции уже нет, обидок тоже...Неужели на добрые слова в адрес других девочек, коллег по-сути, нельзя разродиться? Такой вот человек, никуда уже не деться...будет продолжать кайфовать от самой себя.
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Потому что она и фамилий фигуристок не знает, которые сейчас выступают! Даже по бумажке фамилию Базылюк прочитать не смогла правильно! "Базылук" пойдет, решила Алина, и отвяньте от меня!
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Ответ Лия Лия
Ну здесь она правильно ответила.Не стала никого выделять чтобы никому не было обидно
В её случае это не работает.
+6
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Ответ ни о чем.. Да и вряд ли она следит за местными водокачками
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дыпломатка
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Ответ Тайга86
Потому что ей никто никогда не нравился. Как вспомнишь её "без комментариев" вместо поздравлений, так сразу всё становится понятно. И это при том, что она закончила со спортом касаемо соревнований, никакой конкуренции уже нет, обидок тоже...Неужели на добрые слова в адрес других девочек, коллег по-сути, нельзя разродиться? Такой вот человек, никуда уже не деться...будет продолжать кайфовать от самой себя.
Ну здесь она правильно ответила.Не стала никого выделять чтобы никому не было обидно
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-6
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Ответ *** Monik ***
Когда прицепиться больше не к чему 🤦🏼‍♀️
Когда прицепиться не к чему, я не комментирую. А здесь даже прицепляться не надо - всё как на ладони.
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Ответ Ксюша Каблукова
Ну на ФСО тоже писали, что пока из юных никто не высветился, так что тут мало кто знает новых молодых))
Ну уж Базылюк не знать, ЧР по новисам, единственную в мире делающую 4Т-1Eu-4Т? Тем более, она у Тутберидзе тоже тренируется и на катке много раз, наверняка, пересекались!
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Ответ RusVector
Ну уж Базылюк не знать, ЧР по новисам, единственную в мире делающую 4Т-1Eu-4Т? Тем более, она у Тутберидзе тоже тренируется и на катке много раз, наверняка, пересекались!
Ну других просто не хочет обижать, они же мелкие все обидчивые))
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