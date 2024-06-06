Загитова о том, кто из юных фигуристок ей нравится: «Невозможно кого-то выделить, все уникальные. Они всю жизнь посвящают спорту, это каторжный труд»
Алина Загитова ответила на вопрос, кто из юных фигуристок ей нравится.
«Молодые фигуристки, которые нравятся? Невозможно кого-то выделить, потому что все спортсменки уникальные.
Они всю жизнь посвящают спорту, вкладываются в каждый день, это каторжный труд. Вообще так в любом виде спорта, и это у меня вызывает восхищение», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Чем займется Загитова в школе имени Загитовой? Хочет руководить и тренировать, но ей нельзя