Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов»

Алина Загитова произнесла речь на сессии ПМЭФ, посвященной Играм БРИКС.

– посол Игр БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

«Я очень рада, что Игры БРИКС проходят именно у нас в России и в таком родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов.

Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан – самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования.

Безусловно, уверена в том, что все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за оказанное доверие мне, я не подведу», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.