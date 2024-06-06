Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова произнесла речь на сессии ПМЭФ, посвященной Играм БРИКС.

Загитова – посол Игр БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

«Я очень рада, что Игры БРИКС проходят именно у нас в России и в таком родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов. 

Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан – самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования. 

Безусловно, уверена в том, что все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за оказанное доверие мне, я не подведу», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию. 

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83 комментария
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Распакован новый мем: "собирать популярность"
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Ответ Димулька Соболев
Набирать
Это в магистратуре проходят, а она ещё бакалавриат не окончила. Не придирайтесь))
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Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду.

Сбор популярности объявляем открытым. Ура, товарищи!
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Набирать
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Речь писал бакалавр
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Что за растущий бренд, Алиночка? Ау...
И.что ты можешь собирать? Если твои дутые подписчики в ТГ отвалились в количестве 80 тыс.чел за месяц?
А как твоя аудитория из 30 злобных бабуснк и десятка озабоченных старичков поддерживает спортсменов, мы все можем увидеть в твоих фан-группах, которые ты лайкаешь и репостишь.
Так что думай прежде, что говоришь.
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И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика.

Так соревнования по еде проходят или по спортивным дисциплинам?
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Собирать можно грибы в лесу
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Ответ ретроградный меркурий
Распакован новый мем: "собирать популярность"
Зато Татарстан наконец-то понижен с отдельного государства до республики в составе страны)
Одно лечим - другое калечим)
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+18
В магистратуру! Срочно в магистратуру!
🙈
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Ответ Димулька Соболев
Набирать
В копилку цитат великих людей!
+19
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Только что узнал, что ей уже 22. А интеллект все еще на уровне ребенка.
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Бренд. Слово-то какое. Бренд на уровне "Заз", "Красная цена" и "Жигулёвское"
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+13
Давайте скинемся Алинке на корзинку. Чтобы было куда собирать.
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Ответ Ебздрогыч
Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. Сбор популярности объявляем открытым. Ура, товарищи!
кто чем может) с миру по нитке - глядишь и соберем
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Какой важный птиц
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Речь будущего магистра))
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"буду помогать собирать популярность этому растущему бренду". Божественно)))
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Речь магистра)
Вообще забавно, что Алина явно выучила одно новое слово «безусловно» и вставляет его по 3-4 раза в одно предложение. Думаю, к ректору РАНХиГС есть достаточное количество вопросов, ведь это говорит человек-выпускник факультета журналистики
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Ответ sabina_katarina
что ж ей речь не написали? это ж полный трындец)
Она же аж целый гос сдала. Значит, сама могёт!
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Ладно, я посол. Домой.
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что ж ей речь не написали? это ж полный трындец)
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У меня много друзей бокалавров. Они бокалы из рук не выпускают.
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Ответ lemming
Комментарий удален модератором
Это у фанатов Алины надо спросить. Они точно знают. Они же Женю Медведеву, когда её назначили послом сборной России аж на Олимпиаде22 в Пекине изощрялись, переворачивая это слово.
Я уже не говорю о масштабе ОИ. И как Женя работала на английском языке на прямых включениях канала Олимпик, не говоря уже о работе комментатором, в студиях, делала встречи со спортсменами и брала интервью.
Сейчас это оказалось почетным званием внезапно и для них.
Хотя пока Алина успела отличиться и тут, похвалив себя в первую очередь, что она то вот уже поднимет, ой, соберёт же популярность.
+13
-5
+8
Что же ей никак не получается победить ленивые губы.
+13
-6
+7
Ответ Виктория Лысикова
В магистратуру! Срочно в магистратуру! 🙈
ну или замуж)
Там у одного регионального лидера - куча сыновей на выданье. Молодых, но уже при больших регалиях)
+8
-2
+6
Намекает, что будет накручивать подписчиков и лайки десятками тысяч как для своих страниц в соцсетях?😂
А вообще Загитая - молодец, выучила новое слово «безусловно» и теперь вставляет его в каждое предложение.
Прогресс налицо🤣
+13
-7
+6
Ей не в РАНХиГС надо было, а в эстрадно -цирковое на отделение клоунады, цены бы её не было.
+12
-7
+5
Собиратель популярностей русских…
+8
-3
+5
Ответ Zver
И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика. Так соревнования по еде проходят или по спортивным дисциплинам?
Там опечатка, было: очень вкусная, приятная публика.
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