Алина Загитова: «Я как посол Игр БРИКС буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И моя аудитория будет поддерживать спортсменов»
Алина Загитова произнесла речь на сессии ПМЭФ, посвященной Играм БРИКС.
Загитова – посол Игр БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.
«Я очень рада, что Игры БРИКС проходят именно у нас в России и в таком родном для меня Татарстане. Я как посол Игр БРИКС 2024 года буду помогать собирать популярность этому растущему бренду. И, безусловно, моя аудитория будет поддерживать спортсменов.
Я, наверное, не в обиду другим скажу, что Татарстан – самая спортивная республика нашей страны. И, конечно же, хочу призвать людей приезжать в Казань – там очень вкусно, приятная публика. Естественно, посмотреть на соревнования.
Безусловно, уверена в том, что все пройдет на высшем уровне. И, конечно же, хочу поблагодарить правительство Республики Татарстан за оказанное доверие мне, я не подведу», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Сбор популярности объявляем открытым. Ура, товарищи!
И.что ты можешь собирать? Если твои дутые подписчики в ТГ отвалились в количестве 80 тыс.чел за месяц?
А как твоя аудитория из 30 злобных бабуснк и десятка озабоченных старичков поддерживает спортсменов, мы все можем увидеть в твоих фан-группах, которые ты лайкаешь и репостишь.
Так что думай прежде, что говоришь.
Так соревнования по еде проходят или по спортивным дисциплинам?
Одно лечим - другое калечим)
🙈
Вообще забавно, что Алина явно выучила одно новое слово «безусловно» и вставляет его по 3-4 раза в одно предложение. Думаю, к ректору РАНХиГС есть достаточное количество вопросов, ведь это говорит человек-выпускник факультета журналистики
Я уже не говорю о масштабе ОИ. И как Женя работала на английском языке на прямых включениях канала Олимпик, не говоря уже о работе комментатором, в студиях, делала встречи со спортсменами и брала интервью.
Сейчас это оказалось почетным званием внезапно и для них.
Хотя пока Алина успела отличиться и тут, похвалив себя в первую очередь, что она то вот уже поднимет, ой, соберёт же популярность.
Там у одного регионального лидера - куча сыновей на выданье. Молодых, но уже при больших регалиях)
А вообще Загитая - молодец, выучила новое слово «безусловно» и теперь вставляет его в каждое предложение.
Прогресс налицо🤣