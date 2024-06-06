Роман Костомаров: «Хочу верить, что наши фигуристы вернутся к Играм-2026. Олимпиада без участия россиян – это неполноценный турнир»

Костомаров заявил, что Олимпиада и ЧМ без российских фигуристов – неполноценные турниры.

– Антон Сихарулидзе сказал, что мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026. Верите?

– Хочу в это верить. Надеюсь, что так и будет. Фигурное катание, мировые первенства и Олимпиада без участия россиян – это неполноценный турнир называется, вот и все, – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

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