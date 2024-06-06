Роман Костомаров: «Хочу верить, что наши фигуристы вернутся к Играм-2026. Олимпиада без участия россиян – это неполноценный турнир»

Теги Роман Костомаров сборная России Антон Сихарулидзе Олимпиада-2026 Фигурное катание

Костомаров заявил, что Олимпиада и ЧМ без российских фигуристов – неполноценные турниры.

– Антон Сихарулидзе сказал, что мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026. Верите?

– Хочу в это верить. Надеюсь, что так и будет. Фигурное катание, мировые первенства и Олимпиада без участия россиян – это неполноценный турнир называется, вот и все, – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров. 

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не помню что-то разговоров о неполноценности после ОИ-80, и что медали не такие, завоеванные без одной из самых сильных спортивных держав - тоже. Странно слушать такие разговоры. Кто бы в них не было за всю историю(по бойкотам или принуждению), ОИ были, есть и остались теми же ОИ. Сейчас обидно безусловно, но неполноценными ОИ от этого не стали. И участники будут, и медали, и пьедестал тот, самый - главнейший в жизни спортсмена.
+3
0
+3
конечно надеяться/верить надо, но мы все понимаем ситуацию которая сейчас происходит в России/мире
0
0
0
А кто мешает ему в Паралимпиаде принять участие ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий