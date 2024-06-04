Костомаров о расходах на восстановление: «Я много лет работал и много зарабатывал, поэтому посчитал правильным самостоятельно все оплачивать»

Роман Костомаров рассказал, что самостоятельно оплачивал восстановление.

– Бионический протез для руки вы приобретали в частном порядке или помогло государство?

– Государство в этом плане сильно помогает, есть такая опция. Хотя волокиты, как обычно, хватает. Сначала оформляешь все необходимые документы, берешь кредит, покупаешь протез за свой счет, и только потом в течение нескольких месяцев государство эти траты компенсирует. Всем этим занималась Оксана ( ), и ей реально надо памятник поставить за все, что она для меня сделала и продолжает делать.

– Многие, знаю, ожидали, что после выхода из больницы вы объявите какой-то сбор, чтобы справиться с расходами. А потом я услышала, что вы с Оксаной категорически против этого.

– Я достаточно много лет работал и много зарабатывал. Поэтому посчитал правильным самостоятельно все оплачивать.

– Но вы с Оксаной хотя бы обсуждали, что станете делать, если деньги закончатся?

– Вы знаете, есть много людей, которые предлагают свою помощь. А есть такие, кто осуществляет эту помощь, вообще ни о чем не спрашивая. Таких людей было немало. Например, крестный Ивана Скобрева из Хабаровска – взрослый человек, которому уже за 70, – без каких-либо разговоров просто взял и перевел деньги.

Я пытался отказываться, говорил: «Ничего не надо, Владимир Иванович, пожалуйста. У меня все есть, мы все оплатим». Он же сказал: «Пожалуйста, ничего не надо объяснять. Я просто хочу помочь. Дайте мне такую возможность. Мне это будет приятно».

Многие помогали просто делом, та же Таня Навка – огромное ей спасибо. То, что я почти сразу оказался в больнице в Коммунарке, конечно, ее заслуга. Возможно, меня могли бы по каким-то другим каналам перевести в более или менее приличную больницу, чтобы лечить и спасти, но , как и много других людей, была подключена к этому. Поэтому, конечно, я безмерно им благодарен.

Если бы я не имел возможности как-то сам помочь себе в финансовом плане, наверное, пришлось бы обратиться куда-то. Но сам я просить никогда не умел. Чисто психологически для меня это было бы унизительно.

– Прекрасно вас понимаю. Когда сама почти без денег поехала в первую рабочую командировку за рубеж, мне казалось стыдным выпить даже чашку кофе за чужой счет. Казалось, на лбу написано, что у меня нет денег.

– Мы все с этим столкнулись, катаясь в Америке, когда уехали туда тренироваться. Когда тебе платят 150 долларов в месяц и ты на эти деньги каким-то образом должен прожить, оплачивая свою еду, проживание. А ты молодой, тебе 21 год. В этом возрасте многие одиночники уже были богачами в сравнении с нами, Олимпиады выигрывали.

А у тебя твоя спортивная лесенка еще даже в гору не пошла, ты на 9-10-х местах. Все, что зарабатываешь, почти сразу отдаешь за долги, которые образовались в начале сезона. И так живешь лет пять, из года в год. Собственную нищету было очень больно осознавать. Думал даже: ну почему я так поздно пришел в фигурное катание? Почему не в одиночное попал? Почему? – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.