Алина Загитова: «Хочу сказать спасибо всем бизнес-партнерам, которые поддерживают спорт в нашей стране. Это, безусловно, важно»

Теги бизнес сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила представителей бизнеса за большой вклад в спорт.

Сегодня фигуристка посетила вручение спортивно-деловой премии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это большое мероприятие, безусловно. Считаю, что оно сделано на высшем уровне.

Также хочу сказать спасибо всем бизнес-партнерам, которые поддерживают спорт в нашей стране, – это, безусловно, важно. Большое спасибо за огромный вклад в спорт», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. 

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29 комментариев
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Хотелось бы, чтоб АЗ объяснила нам, тупым, что такое бизнес - партнеры, чем они занимаются и какое отношение она имеет к ним? .
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Загитова узнала новое слово? «Безусловно» дважды на три предложения.
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+11
Ответ Железная Леди
Хотелось бы, чтоб АЗ объяснила нам, тупым, что такое бизнес - партнеры, чем они занимаются и какое отношение она имеет к ним? .
Перевожу, естественно как я понимаю: вы(бизнес-партнеры), такие молодцы, всё можете, и вклады вносить, и поддерживать, дайте денег на школу, я уже всё нарисовала, осталось внести свой вклад в спорт...ну и в моё имя соответственно. Заранее спасибо. С огромнейшим уважением и признательностью, А.
+14
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+5
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
С Женей Динамо поднялись на небывалый уровень))
Так что скорее она их ангел))
+11
-7
+4
Ответ margosha58
Например Лига ставок, которая является спонсором многих соревнований., в т.ч. по ФК. Алина - амбассадор ЛС. Туда же Татнефть. И для того, чтобы кого-то поблагодарить, не обязательно иметь прямое отношение к этому "кому-то".
вы думаете благородно быть амбассадором в Лиге ставок? Это как быть зазывалой в винном магазине.
+3
0
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Ответ Муся Никитова
Безызбежно,поправив себя ,сказала Алина
сказала Муся)
+7
-5
+2
Ответ Marya Y
А надо было, почему?
Она в прошлом году там спикером была. Ей дали выступить, и даже вопрос задали. На свою голову. Очень стыдно было за неё)
+4
-2
+2
Чьи это бизнес-партнеры? Или они между собой бизнес-партнеры и вместе помогают спорту? О каких партнерах речь?
+9
-8
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
Комментарий скрыт
Маргарита, а вам когда-нибудь что-нибудь или кто-нибудь не нравится? Бывает такое?
+8
-7
+1
У Загитовой деньги заканчиваются?
+15
-15
0
Ответ Ксюша Каблукова
Лучший тренер - Личка, а не Семак)) Еще раз говорю - Женя для них талисман) И очень сильный) А падают все иногда)
"Лучший тренер", на всякий случай, это победа в номинации, а то сейчас еще русофобкой обзывать начнут))
+3
-3
0
Ответ Тайга86
Перевожу, естественно как я понимаю: вы(бизнес-партнеры), такие молодцы, всё можете, и вклады вносить, и поддерживать, дайте денег на школу, я уже всё нарисовала, осталось внести свой вклад в спорт...ну и в моё имя соответственно. Заранее спасибо. С огромнейшим уважением и признательностью, А.
Доллоровая миллиардеша с шапкой?
+1
-1
0
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