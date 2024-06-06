Алина Загитова: «Хочу сказать спасибо всем бизнес-партнерам, которые поддерживают спорт в нашей стране. Это, безусловно, важно»
Алина Загитова поблагодарила представителей бизнеса за большой вклад в спорт.
Сегодня фигуристка посетила вручение спортивно-деловой премии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Это большое мероприятие, безусловно. Считаю, что оно сделано на высшем уровне.
Также хочу сказать спасибо всем бизнес-партнерам, которые поддерживают спорт в нашей стране, – это, безусловно, важно. Большое спасибо за огромный вклад в спорт», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Так что скорее она их ангел))