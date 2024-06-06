Загитова о решении стать послом Игр БРИКС: «Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта»
Алина Загитова объяснила решение стать послом Игр БРИКС в Казани.
«Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион, безусловно, очень близок.
Вместе будем развивать спорт, спорт сплачивает людей», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. Ожидается, что на них выступят около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.