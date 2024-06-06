Загитова о решении стать послом Игр БРИКС: «Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова объяснила решение стать послом Игр БРИКС в Казани.

«Согласилась без раздумий, потому что это еще одно важное мероприятие в развитии спорта. Хочу поблагодарить за такую возможность Татарстан. Для меня этот регион, безусловно, очень близок.

Вместе будем развивать спорт, спорт сплачивает людей», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. Ожидается, что на них выступят около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

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23 комментария
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Странно было бы если бы она вдруг задумалась.
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А когда не без раздумий.?
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Ответ Олег Петровв
Надо было отправить Евгению Медведеву. Ведь это она истинна олимпийская чемпионка. Да?)
Не надо никуда Медведеву отправлять, она уже была послом на ОИ-22. А вообще А. повезло, если бы не случилась история с Камилой, ей вообще ни форумов, ни школ, ни послов не видать, во всяком случае в Татарстане точно. Так что не было бы счастья...
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Согласилась без раздумий не потому, что была уверена а потому, что не смогла.
Ну это же не бегать по мелким презентациям , это серьезное мероприятие. А кто бы отказался. И что плохого в этом мероприятии?
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Ответ Кирилл.С-Пб
Не понимаю хейта в ее́ сторону. Чемпионка, красотка. Почему нет??? Всё правильно.
Про её умственные "способности" уже все знают, она два слова в словосочетании с трудом соединяет, да и насчёт красотки- там на большого любителя "красота"
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Судя по всему ее называть надо первая после бога
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Уж послала, так послала...
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То, что без раздумий- это понятно... Нечем
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Участие Алины Загитовой - это гарантия успеха любого мероприятия!
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