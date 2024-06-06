Алина Загитова посетила вручение спортивно-деловой премии в рамках ПМЭФ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила вручение спортивно-деловой премии «Чемпион».

Мероприятие прошло 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фигуристка опубликовала видео в телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, в церемонии награждения также участвовали главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов и другие. Были ли они сами представлены в каких-либо номинациях, не уточняется.

Одним из лауреатов премии стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, победивший в номинации «Лидер» – за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.