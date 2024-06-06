Алина Загитова посетила вручение спортивно-деловой премии в рамках ПМЭФ

Теги Олег Саитов сборная России спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Вячеслав Екимов ФВСР видео женское катание Роман Ротенберг Никита Нагорный Умар Кремлев Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила вручение спортивно-деловой премии «Чемпион».

Мероприятие прошло 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фигуристка опубликовала видео в телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, в церемонии награждения также участвовали главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов и другие. Были ли они сами представлены в каких-либо номинациях, не уточняется.

Одним из лауреатов премии стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, победивший в номинации «Лидер» – за внедрение инициатив о расширении взаимодействия спорта и бизнеса.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

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19 комментариев
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Ответ Туц
Какая же Алина красивая! Ну просто глаз не оторвать
Выйдите на улицу и по дороге в магазин десяток таких Алин увидите
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Алина на этом награждении великолепно выполнила то, что умеет лучше всего-молчать и быть симпатичной
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Ответ Олег Петровв
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Твоим комментарием.
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Ответ GLW
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Ответ GLW
мысли у вас, как у члена запрещенной экстремисткой организации
Это у вас какие то подозрения и обвинения не обоснованные.
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Ответ marcusdi
да кто ж предпочтения Ротенберга знает
По себе судите? о времена о нравы)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Кабаевой стоит быть на чеку, уж очень Алина метит на место первой леди, 🤣
Вы ошибаетесь, притом очень глубоко.
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Ответ Ксюша Каблукова
Одно дело посетить вручение, а другое дело провести и организовать международный турнир "Небесная грация")) Так что пусть пока растет и никуда не метит))
Думаете Кабаева прям сама все организовывает? да там толпа народа в ее подчинении
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Ответ Туц
Думаете Кабаева прям сама все организовывает? да там толпа народа в ее подчинении
Так и Загитова сама ничего бы не смогла - только через связи. Но сам факт противовеса двух достижений))
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Ответ Ксюша Каблукова
Так и Загитова сама ничего бы не смогла - только через связи. Но сам факт противовеса двух достижений))
Странно выставлять в противовес достижения в которых по вашем же словам чужая заслуга.
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