Наталья Бестемьянова: «Девочки прошедшего поколения свое завоевали. Если вы скучаете по ним — купите билет, сходите на шоу»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Матч ТВ Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о составе женской сборной России.

ФФКР включила в основу сборной на сезон-2024/25 Алину Горбачеву, Софью Муравьеву, Аделию Петросян, Ксению Синицыну, Анну Фролову и Веронику Яметову.

«Девочки, которые уже не в сборной, тренируются, чтобы быть там? Значит, на них рассчитывать не нужно. Нравится нам или нет — это действительность, в которой мы живем.

Сейчас сборная состоит из людей, которые хотят и будут кататься на соревнованиях.

Девочки прошедшего поколения свое завоевали, хотят выступать в шоу. Если вы скучаете по ним — купите билет, сходите на шоу, где они выступают», — сказала Бестемьянова.

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