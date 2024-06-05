Тарасова считает, что слова Путина о бесплатных занятиях спортом должны услышать все.

Ранее президент РФ заявил, что не все семьи обладают необходимыми доходами, чтобы оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, поэтому профильное законодательство необходимо скорректировать.

«Раньше занятия спортом ничего не стоили — все это оплачивало государство. Эти слова президента важно услышать абсолютно всем. Услышать и подумать, как можно подсобить этому делу.

Главное в том, что сказал Владимир Владимирович — люди нашей страны должны заниматься спортом и иметь для этого все возможности», — сказала .

Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»