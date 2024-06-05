Тарасова о коммерциализации спорта: «Раньше занятия спортом ничего не стоили — все оплачивало государство. Слова Путина важно услышать всем»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин ТАСС массовый спорт Фигурное катание

Тарасова считает, что слова Путина о бесплатных занятиях спортом должны услышать все.

Ранее президент РФ заявил, что не все семьи обладают необходимыми доходами, чтобы оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, поэтому профильное законодательство необходимо скорректировать. 

«Раньше занятия спортом ничего не стоили — все это оплачивало государство. Эти слова президента важно услышать абсолютно всем. Услышать и подумать, как можно подсобить этому делу.

Главное в том, что сказал Владимир Владимирович — люди нашей страны должны заниматься спортом и иметь для этого все возможности», — сказала Татьяна Тарасова.

Владимир Путин: «Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физкультуры и массового спорта. Происходит вытягивание денег из российских семей»

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11 комментариев
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Надо не слова слушать, а на действия смотреть
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Раньше занятия спортом ничего не стоили — все это оплачивало государство
- раньше - это когда именно? с 92 года всё за деньги...
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Ответ Ann P
Надо не слова слушать, а на действия смотреть
Слова из песенки вспомнились "Слова я слушаю твои, но ничего они не значат"...
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Кому именно услышать нужно, имена и фамилии кто за это отвечать будет? А если имен и фамилий нет, то будет как и всегда, Владимир Владимирович будет говорить и говорить, это его работа, балаболить красиво! Очередной удар по воздуху, впрочем как и всегда!
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Страна вроде богатая на природные ресурсы, а постоянно надо подсобить, то в одном месте, то в другом.
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От чего ушли к тому возвращаемся.
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А что мешает людям выйти на улицу, сделать пробежку, подтянуться на турнике десять раз? О каком массовом спорте говорит самый лучший президент самой лучшей страны? Если человек хочет поддерживать форму, если он не ленив, то всё в его руках. Ну кружки по шахматам и пинг понгу государство пожалуй может сделать бесплатными, но тут явно речь не о дорогих видах спорта как хоккей.
Больше впечатление, что все эти чиновничьи разглагольствования о массовом спорте просто пыль в глаза и проявление таких широко используемых российской пропагандой методов как отвлечение внимания и забалтывание.
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Опять же, при желании заняться спортом в рамках ОФП может каждый практически бесплатно.
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Ответ Ann P
Надо не слова слушать, а на действия смотреть
Да вас в иноагенты запишут за такое! У них только слова получаются!
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