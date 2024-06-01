Министр спорта Крыма: «Путин поручил поддержать крымский футбол, и в итоге у нас оптимальная система. На ФИФА, УЕФА не надо обращать внимания, мы должны идти по своему пути»

Министр спорта Республики Крым высказалась о нежелании вести переговоры с УЕФА.

В 2014 году УЕФА запретил командам из Крыма принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. В 2023-м «Рубин» из Ялты получил лицензию на участие в LEON Второй лиге.

«Президент России Владимир Путин дал поручение поддержать крымский футбол, и в итоге у нас создана оптимальная система развития футбола при тех условиях, в которых Крым оказался.

Профессиональные клубы не появляются просто так, они должны из чего-то вырасти. В этом плане первую ступень занимает детский футбол: у нас 160 команд играют в детской школьной лиге, они созданы по всей территории республики, включая сельские поселения.

Думаю, что немногие регионы могут похвастаться таким объемом детского футбола.

Та система развития футбола, которая сейчас существует в Республике Крым в тех условиях, в которых оказалась Россия – это оптимальная система. У нас есть возможность выхода из своего соревновательного цикла на всероссийском уровне.

Когда общественные организации выступают с тем, что надо вести переговоры с УЕФА, я категорически против. После тех заявлений Международного олимпийского комитета о том, что наши спортсмены должны представлять себя без флага, гимна – это унижение, нарушение прав человека и ущемление достоинства всей страны.

Не надо обращать внимание на ФИФА, УЕФА, мы должны идти по своему пути», – сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.