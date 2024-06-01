Министр спорта Крыма: «Путин поручил поддержать крымский футбол, и в итоге у нас оптимальная система. На ФИФА, УЕФА не надо обращать внимания, мы должны идти по своему пути»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Владимир Путин МОК Вторая лига Б детский футбол Париж-2024 Политика чемпионат Крыма ТАСС Рубин Ялта Ольга Торубарова Футбол

Министр спорта Республики Крым высказалась о нежелании вести переговоры с УЕФА.

В 2014 году УЕФА запретил командам из Крыма принимать участие в соревнованиях, организуемых РФС. В 2023-м «Рубин» из Ялты получил лицензию на участие в LEON Второй лиге.

«Президент России Владимир Путин дал поручение поддержать крымский футбол, и в итоге у нас создана оптимальная система развития футбола при тех условиях, в которых Крым оказался.

Профессиональные клубы не появляются просто так, они должны из чего-то вырасти. В этом плане первую ступень занимает детский футбол: у нас 160 команд играют в детской школьной лиге, они созданы по всей территории республики, включая сельские поселения.

Думаю, что немногие регионы могут похвастаться таким объемом детского футбола. 

Та система развития футбола, которая сейчас существует в Республике Крым в тех условиях, в которых оказалась Россия – это оптимальная система. У нас есть возможность выхода из своего соревновательного цикла на всероссийском уровне.

Когда общественные организации выступают с тем, что надо вести переговоры с УЕФА, я категорически против. После тех заявлений Международного олимпийского комитета о том, что наши спортсмены должны представлять себя без флага, гимна – это унижение, нарушение прав человека и ущемление достоинства всей страны.

Не надо обращать внимание на ФИФА, УЕФА, мы должны идти по своему пути», – сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

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57 комментариев
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Правильно, организуем свою Лигу Чемпионов, с блэкджеком и аквадискотекой
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Ответ Заборостроитель
А какой курс у этого пути?
Идти лесом.
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А какой курс у этого пути?
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+43
На ФИФА и УЕФА не надо обращать внимание, главное нас финансируйте - мы всегда профессионально освоим бюджет.
+26
-3
+23
Это путь по компасу Джека Воробья .
+26
-5
+21
Ответ Теннис Сандгрен
Комментарий удален модератором
Какой ещё позиции? Человек прямо пишет - нужно побеждать на СВО. Вот я и интересуюсь, он побеждает, или за него это кто-то должен сделать, пока он в комментах титьку мнет
+17
-1
+16
Девушка хорошо усвоила правила игры сегодняшней номенклатуры, главное сказать о руководящей и направляющей роли ВВП и что никогда не будем плясать под дудку тлетворного запада.
+16
-1
+15
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Вы уже записались добровольцем?
+19
-6
+13
Как майские указы 2012 года выполним, так сразу вото это вот всё.😁😁😁😁
+15
-2
+13
А руками мяч полевым игрокам уже можно? Ну раз футболом это уже не является, то можно и с правилами разобраться. Все равно в футболе олимпиаду не выиграть.
+8
-2
+6
Ответ Заборостроитель
А какой курс у этого пути?
Что ж вы так о перзиденте
+8
-2
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
О, да! Нужно побеждать в СВО УКРАИНУ и с позиции силы что-то там требовать от ФИФА. Откуда вы такие беретесь-то?!
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0
+5
Нет цели, только путь! Цели и так будут достигнуты.
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Ответ Максим Черкашин
Как майские указы 2012 года выполним, так сразу вото это вот всё.😁😁😁😁
Топ сказок в нашей стране
1. Русские народные сказки
2.Майские указы от 2012 года
+3
0
+3
А УЕФА не против детского футбола...
+2
0
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Ответ Теннис Сандгрен
Я правильно понимаю что если хотеть победы в ЛЧ команды, за которую болеешь, то нужно выйти на поле за неё и поучаствовать в матче?
СВО это убийства, смерть, разрушенные города, психические травмы, потеря конечностей. Одно и тоже правда, что и в футбол поиграть правда?
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Оптимальная,пока эти клубы не вышли в лигу выше, на профессиональный уровень. Тогда с уефа уже будет попадос
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Нужно учредить собственную ассоциацию в лице лучших футбольных команд Крыма, Лугандонии, Абхазии, Южной Осетии, Сомали, Кубы, Северной Кореи, Никарагуа, Науру. Президентом этой ассоциации назначить Валерия Газзаева и учредить призовой фонд - 1 миллиард долларов. Всё у нас должно получиться. В УЕФА умрут от зависти.
+4
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Ответ Серега Тихонов
А свой путь это товарняки с Киргизами ? ахахх
Если выпрут из ФИФА, то не будет ни киргизов, ни белорусов. Только Абхазия, Северный Кипр и т.д.
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Свой путь , самобытный и суверенный - это жизнь без еврокубков , варка в собственном соку
+4
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Да хозяин - барин. Отряд не заметит потери бойца. Тем более российский чемпионат плелся в середине второго десятка на момент отстранения.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Сначала нужно будет Берн взять.
+2
-1
+1
Ответ Отличник Ослов
Это путь по компасу Джека Воробья .
Или по картам Ивана Сусанина
+1
0
+1
Ответ Василий Пупкин
Нужно учредить собственную ассоциацию в лице лучших футбольных команд Крыма, Лугандонии, Абхазии, Южной Осетии, Сомали, Кубы, Северной Кореи, Никарагуа, Науру. Президентом этой ассоциации назначить Валерия Газзаева и учредить призовой фонд - 1 миллиард долларов. Всё у нас должно получиться. В УЕФА умрут от зависти.
Рублей!!
+1
0
+1
Мы во дворе тоже не обращаем внимание на УЕФА и ФИФА.
Но ночью без звука в темноте через телевизор вкушаем этот запретный плод.
+1
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+1
А свой путь это товарняки с Киргизами ? ахахх
+3
-2
+1
Каким боком УЕФА к МОК относится?
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
крымский футбол и так играет в фнл но виде любительских команд

но включение окончательный фтбол врятле произойдет
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Ответ GMF
Каким боком УЕФА к МОК относится?
Вы хотите сказать, что министр спорта РК некомпетентна? Это дискредитация или еще нет?
+2
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