Евгений Плющенко: «Лене Костылевой сегодня 14 лет! Поздравили – и снова пахать!»

Евгений Плющенко поздравил с днем рождения ученицу Елену Костылеву.

«Как нелегок этот путь… Лене Костылевой сегодня 14 лет! Поздравили – и снова пахать!

Работаем уже над 3,5А-3Т в короткой программе. 

Легких путей в спорте наивысших достижений быть не может! Это наша жизнь и наш путь к мечте!» – написал тренер и двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

Костылева – чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
