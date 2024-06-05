Ягудин о мнении, что Самоделкина «не потеря»: «Если мы увидим, что она всех разрывает, реакция будет немножко другой»

Алексей Ягудин рассказал, считает ли переход Софьи Самоделкиной потерей.

Ранее Самоделкина получила открепление от Федерации фигурного катания России – она сможет выступать за Казахстан.

– Какая у вас реакция на то, что российские фигуристы меняют гражданство?

– Это их жизнь, им решать, что делать. Это спортивная жизнь, которая коротка, чтобы ждать чего-то. Я оптимист и верю, что совсем чуть-чуть и, возможно, нам разрешат участвовать. Кто-то пессимист и считает, что эта ситуация надолго. К сожалению, жизнь в спорте – это совсем маленькое количество лет. Если есть возможность и желание попробовать, то это их выбор и жизнь.

– Является ли Самоделкина главной потерей?

– Каждый человек является потерей. Хотя я слышу, что это для нас не потеря. Но если мы говорим про Софью Самоделкину, то это человек с тройным акселем и четвертными прыжками. Может быть, она не очень стабильно выступала до этого, но произошли какие-то изменения.

Будет ли являться большой потерей, покажет, как она будет выступать в дальнейшем. Если мы увидим, что она всех разрывает, то реакция будет немножко другой, – сказал олимпийский чемпион .

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно