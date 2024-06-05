Ягудин о мнении, что Самоделкина «не потеря»: «Если мы увидим, что она всех разрывает, реакция будет немножко другой»

Теги Алексей Ягудин сборная России сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал, считает ли переход Софьи Самоделкиной потерей.

Ранее Самоделкина получила открепление от Федерации фигурного катания России – она сможет выступать за Казахстан.

– Какая у вас реакция на то, что российские фигуристы меняют гражданство?

– Это их жизнь, им решать, что делать. Это спортивная жизнь, которая коротка, чтобы ждать чего-то. Я оптимист и верю, что совсем чуть-чуть и, возможно, нам разрешат участвовать. Кто-то пессимист и считает, что эта ситуация надолго. К сожалению, жизнь в спорте – это совсем маленькое количество лет. Если есть возможность и желание попробовать, то это их выбор и жизнь.

– Является ли Самоделкина главной потерей?

– Каждый человек является потерей. Хотя я слышу, что это для нас не потеря. Но если мы говорим про Софью Самоделкину, то это человек с тройным акселем и четвертными прыжками. Может быть, она не очень стабильно выступала до этого, но произошли какие-то изменения.

Будет ли являться большой потерей, покажет, как она будет выступать в дальнейшем. Если мы увидим, что она всех разрывает, то реакция будет немножко другой, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

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16 комментариев
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Если форму наберёт сейчас, то она гораздо сильнее Луны той же. Хорошая, конкурентоспособная на уровне заключительной разминки чего угодно фигуристка.
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впервые соглашусь с ним, и в первый он правда прав
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Наверняка увидим 3 октября на Denis Ten Memorial Challenge.
Вопрос: что увидим?
Пубертат без потерь не проходит ни для кого.
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Если ...
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Если она начнёт разрывать после ухода, то больше никого не отпустят)
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Побыстрей бы уже сезон начался! Софью может быть, уже на бэшках увидим! Но конечно, я думаю, многие ждут, чтобы Софья всех разрывать начала и напомнила нашей Федре, кого они, д%билы, потеряли!
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Ответ Леди Брэкнелл
Если она сразу начнет с козырей, то бишь с ультра-си, то, скорее всего, так и будет. Если тренером останется Плющенко, не побоится ли он ее остановить после произошедшего на ЧМ с Трусовой и ее последующих претензий.
А что такого ужасного произошло с Трусовой на ЧМ? 88 за технику очень много девочек сейчас могут накатать?
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Видимо аорты должна всем разрывать. Ну а какие ещё варианты?
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Тем более, что в современных условиях ей будет попроще всех порвать, как Тузик грелку.
Что она, с Луной не справится? Ну только если судьи...
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На уровне 3х она и так сильнее всех будет в мире, потому что остальные даже на уровне тройных постоянно ошибаются. А вот если 3а или 4ой сиганет, вообще огонь будет!
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Ответ Алена Иванова
Вот лучше бы так и было. А то представляю какой ор начнется если Соня будет и там валить прокаты
Если она сразу начнет с козырей, то бишь с ультра-си, то, скорее всего, так и будет. Если тренером останется Плющенко, не побоится ли он ее остановить после произошедшего на ЧМ с Трусовой и ее последующих претензий.
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