Ягудин о мнении, что Самоделкина «не потеря»: «Если мы увидим, что она всех разрывает, реакция будет немножко другой»
Алексей Ягудин рассказал, считает ли переход Софьи Самоделкиной потерей.
Ранее Самоделкина получила открепление от Федерации фигурного катания России – она сможет выступать за Казахстан.
– Какая у вас реакция на то, что российские фигуристы меняют гражданство?
– Это их жизнь, им решать, что делать. Это спортивная жизнь, которая коротка, чтобы ждать чего-то. Я оптимист и верю, что совсем чуть-чуть и, возможно, нам разрешат участвовать. Кто-то пессимист и считает, что эта ситуация надолго. К сожалению, жизнь в спорте – это совсем маленькое количество лет. Если есть возможность и желание попробовать, то это их выбор и жизнь.
– Является ли Самоделкина главной потерей?
– Каждый человек является потерей. Хотя я слышу, что это для нас не потеря. Но если мы говорим про Софью Самоделкину, то это человек с тройным акселем и четвертными прыжками. Может быть, она не очень стабильно выступала до этого, но произошли какие-то изменения.
Будет ли являться большой потерей, покажет, как она будет выступать в дальнейшем. Если мы увидим, что она всех разрывает, то реакция будет немножко другой, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
Вопрос: что увидим?
Пубертат без потерь не проходит ни для кого.
Что она, с Луной не справится? Ну только если судьи...