Глава Федерации фигурного катания Казахстана: «Тренировки Самоделкиной будут проходить и в Казахстане, и в России. Сейчас ждем официальный релиз от ФФКР»

Глава Федерации фигурного катания Казахстана рассказала о переходе Самоделкиной.

17-летняя фигуристка перешла в Казахстан из России.

« переехала в Казахстан и получила гражданство еще в мае 2023 года. В сезоне свой тренировочный процесс она провела в академии «Ангелы Плющенко». Как дальше будут развиваться события, будет известно после получения официального релиза и официального перехода.

Тренировки будут проходить и в Казахстане, и в России, согласно индивидуальному плану подготовки. Сейчас ждем официального релиза от Федерации фигурного катания на коньках России. После уже будем составлять план участия на соревнованиях.

К примеру, спортсмен из Алматы Михаил Шайдоров также весь свой спортивный сезон находится в России и тренируется у российского тренера. Также другие фигуристы высокого класса из Астаны осуществляют свою подготовку за рубежом.

Для начала Софья будет выступать на внутренних соревнованиях. Все будет по нашим законам и правилам», – сказала Эльмира Турганова.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно