Глава Федерации фигурного катания Казахстана: «Тренировки Самоделкиной будут проходить и в Казахстане, и в России. Сейчас ждем официальный релиз от ФФКР»

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Казахстана рассказала о переходе Самоделкиной.

17-летняя фигуристка перешла в Казахстан из России.

«Софья переехала в Казахстан и получила гражданство еще в мае 2023 года. В сезоне свой тренировочный процесс она провела в академии «Ангелы Плющенко». Как дальше будут развиваться события, будет известно после получения официального релиза и официального перехода.

Тренировки будут проходить и в Казахстане, и в России, согласно индивидуальному плану подготовки. Сейчас ждем официального релиза от Федерации фигурного катания на коньках России. После уже будем составлять план участия на соревнованиях.

К примеру, спортсмен из Алматы Михаил Шайдоров также весь свой спортивный сезон находится в России и тренируется у российского тренера. Также другие фигуристы высокого класса из Астаны осуществляют свою подготовку за рубежом.

Для начала Софья будет выступать на внутренних соревнованиях. Все будет по нашим законам и правилам», – сказала Эльмира Турганова.

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8 комментариев
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Надеюсь тренировки в России будут оплачиваться Казахстаном ?
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Буду рада, если у Самоделкиной все получится. Желаю ей удачи и побед
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Ответ Viks
Маловероятно. У них денег нет. А Плющ может и бесплатно Софу тренировать - она его выход на международную арену.
Деньги есть, но зачем оплачивать. Пусть Плющенко платит)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Надеюсь тренировки в России будут оплачиваться Казахстаном ?
Тренировки будут оплачиваться Плющенко. Вернее, он будет тренировать бесплатно.
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