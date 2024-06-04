Игорь Лютиков: «Мама Костылевой выговаривала, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. В ответ я сказал им искать другого тренера»

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Игорь Лютиков Ирина Костылева Фигурное катание

Тренер Игорь Лютиков рассказал о конфликтах с мамой Елены Костылевой.

Весной 12-летняя Костылева перешла к Евгению Плющенко. Перед этим мама фигуристки неоднократно критиковала Лютикова и его помощников в соцсетях. 

«Мама потом снова пришла, не успокоилась. Начала выговаривать, что мы вдвоем с Катей [Митрофановой] настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать.

У нас возмущение – мы взяли и загубили? Буквально недавно отправляли маме видео с прокатом под музыку – а там два тройных акселя, два четверных сальхова, четверной тулуп, попытки четверного флипа и лутца. Набор потрясающий для конца сезона! И тут спустя неделю мама приходит на тренировку – и мы уже бездари?

В ответ на это я и сказал им искать другого тренера. Вот с чего все и началось. Затем она не приехала на летний сбор, хотя мама говорила, что Лену якобы не пустили и не позвали. Хотя мы сбор-то этот и делали специально под Лену!

Но я считаю, что мы с Катей достойно справились с этим всем, несмотря на то количество негатива, что на нас лилось. Просветления бывали редко – в этом сезоне, когда Лена шикарно выступала, все чуть-чуть налаживалось. Мы даже фотографировались. Но потом проходит два дня – и мама возвращается в исходное состояние», – сказал Лютиков.

Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства»

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Игорь Александрович держитесь😝
+27
-1
+26
Лютиков, благодари судьбу, что они свалили. детей талантливых много, а нервы не восстанавливаются.
+24
-2
+22
У мамы острый кейс шизофрении. С такими сложно.
+18
-2
+16
Ответ Игорь Старков
А сейчас смотрим за будущим жабогадюкинком - Мама Ира против бабы Яны!!! На кого ставим господа?
не посмеет) Яна ее съест и не подавится)))
+11
-1
+10
Думаю, время расставит все по своим местам. Лютикову терпения и адекватных учеников и родителей. А Костылева-старшая - это, конечно, феерический персонаж. Если бы она была мамой Винисиуса Жуниора или Беллингема, то Карло Анчелотти уже бы обтекал и был назван ею главным бездарем в футболе. Плющенко себе такую мину замедленного действия взял, когда рванет - мало не покажется. А Костылева, кажется, ещё ни из одного штаба по-доброму не уходила
+10
-1
+9
А сейчас смотрим за будущим жабогадюкинком - Мама Ира против бабы Яны!!!
На кого ставим господа?
+10
-2
+8
Интересно, будет ли ответка от мамы) Либо как вариант от Яны о том, как спасали девочку, всю изломанную и обиженную предыдущими тренерами)
+8
-1
+7
Ответ Игорь Старков
А сейчас смотрим за будущим жабогадюкинком - Мама Ира против бабы Яны!!! На кого ставим господа?
Я лично запаюсь попкорном😂
+7
-1
+6
Ответ Игорь Старков
А сейчас смотрим за будущим жабогадюкинком - Мама Ира против бабы Яны!!! На кого ставим господа?
Ну это уже финальный босс с контрактом западного образца и бригадой юристов.
+5
0
+5
Ответ Игорь Старков
А сейчас смотрим за будущим жабогадюкинком - Мама Ира против бабы Яны!!! На кого ставим господа?
не, маме Лене баба Яна не по зубам однозначно. В этом сложном случае Плющенко и Яна с ее западными контрактами это единственно правильное решение, на Яну мамо рот не раскроет. Ну, а если даже Яна не вывезет, то я даже не знаю..наверное, это будет конец карьеры Лены. После такого за нее точно никто не возьмется, точнее за ее маму)
+5
0
+5
Похоже на ситуацию у ТШТ , Тутберидзе тоже указала на дверь . Но все хорошо , что хорошо кончается . Желаю
Лютикову и его ТШ успеха в тренировочном процессе, идти вперед и не оглядываться . Долго ещё продержался .
А мама Ира нашла себя в Академии, свояк свояка видит издалека , есть надежда , что угомонилась .
+5
-1
+4
Плющенко и Яне нужно молиться, чтобы Лена не выросла в пубертате через пару-тройку лет. Глядя на фото мамоИры с недавних гастролей по ближнему зарубежью, думается, что вполне возможно, Лену вполне может ожидать путь Семенович в плане роста частей тела, а с такими не попрыгаешь особо.
+3
-1
+2
Чувак ловит волны
+3
-3
0
Что этот Лютиков о себе возомнил? Да я бы на месте мамы Лены на него в суд подал бы!
0
0
0
Ответ Skyolker
У мамы острый кейс шизофрении. С такими сложно.
она все соки из дочери выжмет, не хочет - заставит. В прошлом сезоне Лена во всех турнирах приняла участие, жалко ребенка. А девочка, конечно, редкий талант.
+2
-2
0
Ответ Lennuci
Плющенко и Яне нужно молиться, чтобы Лена не выросла в пубертате через пару-тройку лет. Глядя на фото мамоИры с недавних гастролей по ближнему зарубежью, думается, что вполне возможно, Лену вполне может ожидать путь Семенович в плане роста частей тела, а с такими не попрыгаешь особо.
Там и папа огого какой. Но если они просто тетя-дядя, а не родные родители, то можт и пронесёт.
С другой стороны, она её голодом морит заради контроля веса.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий