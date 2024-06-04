Игорь Лютиков: «Мама Костылевой выговаривала, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. В ответ я сказал им искать другого тренера»

Тренер Игорь Лютиков рассказал о конфликтах с мамой Елены Костылевой.

Весной 12-летняя Костылева перешла к Евгению Плющенко. Перед этим мама фигуристки неоднократно критиковала Лютикова и его помощников в соцсетях.

«Мама потом снова пришла, не успокоилась. Начала выговаривать, что мы вдвоем с Катей [Митрофановой] настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать.

У нас возмущение – мы взяли и загубили? Буквально недавно отправляли маме видео с прокатом под музыку – а там два тройных акселя, два четверных сальхова, четверной тулуп, попытки четверного флипа и лутца. Набор потрясающий для конца сезона! И тут спустя неделю мама приходит на тренировку – и мы уже бездари?

В ответ на это я и сказал им искать другого тренера. Вот с чего все и началось. Затем она не приехала на летний сбор, хотя мама говорила, что Лену якобы не пустили и не позвали. Хотя мы сбор-то этот и делали специально под Лену!

Но я считаю, что мы с Катей достойно справились с этим всем, несмотря на то количество негатива, что на нас лилось. Просветления бывали редко – в этом сезоне, когда Лена шикарно выступала, все чуть-чуть налаживалось. Мы даже фотографировались. Но потом проходит два дня – и мама возвращается в исходное состояние», – сказал Лютиков.

Мама 12-летней фигуристки Костылевой: «Ее выгнали со льда и не дали войти в сезон в своей школе «Москвич». Один раз дошло до рукоприкладства»