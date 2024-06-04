Лютиков о периоде работы с Валиевой: «По первости Камилу не воспринимали. Мне знакомые говорили постоянно: «Да что ты с ней возишься?»

Экс-тренер Камилы Валиевой заявил, что его отговаривали от работы с фигуристкой.

В сезоне-2014/15 Валиева тренировалась у Игоря Лютикова.

«Камила у меня всегда такой звездочкой в душе была – мало того, что талант такой, так еще и первая спортсменка в моей тренерской карьере. И ведь все получилось! Хотя по первости Камилу не воспринимали. У нее была очень хорошая растяжка – и все.

Мне знакомые говорили постоянно: «Да что ты с ней возишься? Кому нужна эта растяжка, программы, если прыжков нет?» А потом мы подтянули прыжки. И лет в 8 она на «открытой Москве» уже прыгала двойной аксель, что для того времени было отличным результатом. И из 50 участников она прошла в финал, будучи самой юной участницей.

После этого она фурор в интернете произвела с «лебединой» программой. Помню, мама пришла как-то на тренировку, показывает телефон: «Игорь Александрович, у нас 10 тысяч просмотров!» Я уже стал побаиваться, как бы на этой почве не выросла корона.

Но Камила каким-то образом все это выдерживала, проходила через медные трубы. Она не расслаблялась – наоборот, слава помогала ей собираться, ей хотелось показать результат еще лучше», – рассказал Лютиков.