Лютиков о периоде работы с Валиевой: «По первости Камилу не воспринимали. Мне знакомые говорили постоянно: «Да что ты с ней возишься?»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Игорь Лютиков Фигурное катание

Экс-тренер Камилы Валиевой заявил, что его отговаривали от работы с фигуристкой.

В сезоне-2014/15 Валиева тренировалась у Игоря Лютикова.

«Камила у меня всегда такой звездочкой в душе была – мало того, что талант такой, так еще и первая спортсменка в моей тренерской карьере. И ведь все получилось! Хотя по первости Камилу не воспринимали. У нее была очень хорошая растяжка – и все.

Мне знакомые говорили постоянно: «Да что ты с ней возишься? Кому нужна эта растяжка, программы, если прыжков нет?» А потом мы подтянули прыжки. И лет в 8 она на «открытой Москве» уже прыгала двойной аксель, что для того времени было отличным результатом. И из 50 участников она прошла в финал, будучи самой юной участницей.

После этого она фурор в интернете произвела с «лебединой» программой. Помню, мама пришла как-то на тренировку, показывает телефон: «Игорь Александрович, у нас 10 тысяч просмотров!» Я уже стал побаиваться, как бы на этой почве не выросла корона.

Но Камила каким-то образом все это выдерживала, проходила через медные трубы. Она не расслаблялась – наоборот, слава помогала ей собираться, ей хотелось показать результат еще лучше», – рассказал Лютиков.

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8 комментариев
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В этих тысячах просмотров начала 2015 года есть и мои просмотры.)
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Что-то позновато вспомнили про Лютикова.
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За то сейчас Камилу воспринимаешь по полной программе, даже если не хочется!)
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странные "друзья"... это каких же прыжков они "ждут" от 7-8 летних детей...
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Самый любимый "белый лебедь"
Камила была уникальная начиная с новисов.
Пластика, скольжения и лёгкость катания. Невозможно смотреть без умиления 🥹
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Ответ Железная Леди
Что-то позновато вспомнили про Лютикова.
да нет, очень вовремя... как раз после, так сказать, того, как эт, по мнению многих, отвернулась от Ками - самое время на себя "перетягивать одеяло"...
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Только один сезон у него тренировалась?
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