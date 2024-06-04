Леонова о недопуске фигуристов: «Ситуация критична ровно настолько, насколько и была до этого. Мы не можем никак повлиять»

Теги сборная России ISU Алена Леонова женское катание Фигурное катание

Алена Леонова считает, что на допуск российских фигуристов нельзя повлиять.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее появилась информация о том, что российских фигуристов не планируют допускать к соревнованиям нового сезона.

«Ситуация критична ровно настолько, насколько и была до этого, не очень хороша для наших спортсменов, как и было в предыдущие года отстранения. Хочется надеяться, что предолимпийский сезон будет в нашу пользу, что все встанет на свои места, он важен.

Не думаю, что фигуристы потеряют мотивацию в связи с продлением отстранения, все катались же в эти сезоны. Ситуация сложная, но мы не можем никак повлиять. Остается только ждать, надеяться и верить», – сказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Леонова.

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1 комментарий
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Мы не можем никак повлиять, мы не можем никак повлиять. Вот как раз новую песню в исполнении дронова, надо так и назвать: ,,Мы не можем никак повлиять’’
Вот, идея! Дарю!
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