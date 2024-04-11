Алена Леонова: «Я понимаю, что Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг. Все обвинения в ее адрес не заслужены»
Алена Леонова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.
«Я точно понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его.
Бедная девочка оказалась в такой ситуации, все обвинения в ее адрес не заслужены. Просто нашли самую сильную уникальную спортсменку и устранили ее, вот и все.
Если она соберется и после этого всего сможет привести себя к победе на чемпионате России, поедет на «международку» и еще получит медаль на следующей Олимпиаде – это, конечно, будет невероятный прорыв.
Для меня, даже несмотря на то, что она сейчас не выступает, она все равно самая сильная фигуристка в одиночном катании», — сказала Леонова.
А так, как и положено, не два, а все четыре.
"Вскрытие и исследование пробы Б проводится в той же антидопинговой лаборатории, где исследовалась проба А, но другим специалистом лаборатории."
https://ria.ru/20090212/161884206.html?ysclid=luvhchn7rw962636373