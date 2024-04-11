Алена Леонова: «Я понимаю, что Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг. Все обвинения в ее адрес не заслужены»

Алена Леонова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

«Я точно понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его.

Бедная девочка оказалась в такой ситуации, все обвинения в ее адрес не заслужены. Просто нашли самую сильную уникальную спортсменку и устранили ее, вот и все.

Если она соберется и после этого всего сможет привести себя к победе на чемпионате России, поедет на «международку» и еще получит медаль на следующей Олимпиаде – это, конечно, будет невероятный прорыв.

Для меня, даже несмотря на то, что она сейчас не выступает, она все равно самая сильная фигуристка в одиночном катании», — сказала Леонова.