Алена Леонова: «Я понимаю, что Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг. Все обвинения в ее адрес не заслужены»

Теги сборная России допинг Алена Леонова женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Алена Леонова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

«Я точно понимаю, что Камила точно сама не ходила в аптеку покупать себе допинг, не купила и не выпила его.

Бедная девочка оказалась в такой ситуации, все обвинения в ее адрес не заслужены. Просто нашли самую сильную уникальную спортсменку и устранили ее, вот и все.

Если она соберется и после этого всего сможет привести себя к победе на чемпионате России, поедет на «международку» и еще получит медаль на следующей Олимпиаде – это, конечно, будет невероятный прорыв.

Для меня, даже несмотря на то, что она сейчас не выступает, она все равно самая сильная фигуристка в одиночном катании», — сказала Леонова. 

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26 комментариев
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Новое слово в спортивной юриспруденции: если спортсмен жрет допинг, но не покупает его сам в аптеке - то он невиновен.
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Валиева не виновата,ТШ не виноват,дедушка как выяснилось тоже не виноват,но допинг откуда-то появился
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У Валиевой А) в пробе А обнаружен Т. В) ВСКРЫТА ПРОБА В, в ней В ДРУГОЙ ЛАБЕ обнаружен тот же Т. Согласно Приложению к Всемирному АДК в таком случае ПОЛОЖЕНА 4-летняя дисквалификация, . Срок может быть только снижен, если доказана НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ нарушения. Этого не случилось. Срок может быть сокращен до минимума, если доказан злой умысел - НЕ ДОКАЗАНО. Если бы пробу В не вскрывали, никаких объяснений от Валиевой и не потребовалось бы, сыграл бы роль статус "защищенного лица". И тогда "за халатность" - не более двух лет дисквала, но, разумеется, с лишением всех медалей и титулов за этот период.
А так, как и положено, не два, а все четыре.
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Просто в пробе было обнаружено запрещённое вещество. Вот и всё.
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Так а кто тогда ходил?
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было бы прикольно если бы 15 летней в аптеке просто так продали бы
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Ответ La Gushka
У Валиевой А) в пробе А обнаружен Т. В) ВСКРЫТА ПРОБА В, в ней В ДРУГОЙ ЛАБЕ обнаружен тот же Т. Согласно Приложению к Всемирному АДК в таком случае ПОЛОЖЕНА 4-летняя дисквалификация, . Срок может быть только снижен, если доказана НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ нарушения. Этого не случилось. Срок может быть сокращен до минимума, если доказан злой умысел - НЕ ДОКАЗАНО. Если бы пробу В не вскрывали, никаких объяснений от Валиевой и не потребовалось бы, сыграл бы роль статус "защищенного лица". И тогда "за халатность" - не более двух лет дисквала, но, разумеется, с лишением всех медалей и титулов за этот период. А так, как и положено, не два, а все четыре.
не пииииии!!! проба Б вскрывается в ТОЙ ЖЕ лаборатории, и проверяется на ТОМ ЖЕ оборудовании!!!
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Закажите для Леоновой по интернету с доставкой на дом поливитамины, чтобы в аптеку не ходила...
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Ответ Viks
Леонова: «Я понимаю, что Валиева сама не ходила в аптеку покупать себе допинг. --- Правильно. А дальше мысль способна продолжить? КТО ходил за неё в аптеку? КТО санкционировал приём 60-ти препаратов?
==приём 60-ти препаратов?== Так понимаю, препараты не за один год принимались. Могла с БАДами экспериментировать. Конкретные препараты не назывались(кроме тройки-четвёрки).
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Ответ Marya Y
==приём 60-ти препаратов?== Так понимаю, препараты не за один год принимались. Могла с БАДами экспериментировать. Конкретные препараты не назывались(кроме тройки-четвёрки).
за 2 года...
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А кто, кто нашёл и устранил?
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Ну зачем опять об этом?
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И это кому-то может помешать?!
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После драки кулаками не машут. Раньше надо было думать. А раз уж случилось и не смогли отстоять, нужно достойно принять поражение и жить дальше. Тоже хочу второго пришествия от Ками, но жизнь сама расставит всё по своим местам, и не факт что совпадёт с желаниями сторонних людей и даже самой Камилы.
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Ответ La Gushka
У Валиевой А) в пробе А обнаружен Т. В) ВСКРЫТА ПРОБА В, в ней В ДРУГОЙ ЛАБЕ обнаружен тот же Т. Согласно Приложению к Всемирному АДК в таком случае ПОЛОЖЕНА 4-летняя дисквалификация, . Срок может быть только снижен, если доказана НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ нарушения. Этого не случилось. Срок может быть сокращен до минимума, если доказан злой умысел - НЕ ДОКАЗАНО. Если бы пробу В не вскрывали, никаких объяснений от Валиевой и не потребовалось бы, сыграл бы роль статус "защищенного лица". И тогда "за халатность" - не более двух лет дисквала, но, разумеется, с лишением всех медалей и титулов за этот период. А так, как и положено, не два, а все четыре.
==В) ВСКРЫТА ПРОБА В, в ней В ДРУГОЙ ЛАБЕ обнаружен тот же Т. Согласно Приложению к Всемирному АДК== Разбираетесь в положениях и не в курсе, что всегда пробу В вскрывают в той же лабе, но другой специалист?
"Вскрытие и исследование пробы Б проводится в той же антидопинговой лаборатории, где исследовалась проба А, но другим специалистом лаборатории."
https://ria.ru/20090212/161884206.html?ysclid=luvhchn7rw962636373
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