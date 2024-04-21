Алена Леонова: «Если бы Талалайкина не уехала в Италию – добилась бы больших результатов. Ей не хватило мудрости»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Алена Леонова считает, что Марии Талалайкиной не нужно было уезжать в Италию.

В 2021 году фигуристка предприняла попытку перейти в итальянскую сборную, но через год вернулась в Россию. Она выступала на российских турнирах, а в апреле этого года объявила о завершении карьеры.

– На ваш взгляд, чего Талалайкиной не хватило в спортивной карьере? Ожидали ли вы от нее большего?

– Немного мудрости, может быть. Я все‑таки считаю, что пробовать в таком стиле, как сделала это она – за другую страну и так далее... Ну вся ошибка, по сути, была в этом.

Маша была прекрасной фигуристкой до того, как решила изменить свою жизнь, попробовать что‑то новое, выступать на международной арене. Да, последнего хотели все. Но она что-то сделала некрасивым способом. В итоге ничего не вышло, и это сильно ее сломало.

Да, она хотела вернуться, барахталась как могла, вскарабкалась, что-то получилось. Но той Маши, которую мы видели до отъезда в Италию – ее больше не было. Если бы она не уехала – добилась бы больших результатов.

Маша – очень разная, коммуникабельная в плане образов, могло получиться что‑то интересное, если бы она не уехала.

Когда она вернулась, нужно было решать – либо идти ва-банк, ставить все на свою карьеру и уходить по итогу красиво, или не пытаться вообще. У нее получился какой‑то средний вариант. И в моем понимании не очень здорово все вышло.

Наверное, стоило ещё попробовать, не заканчивать карьеру, а попробовать вернуться к прежней Маше, которая была тогда, и попытаться достичь чего‑то большего. Мне очень жаль, что мы не увидим на российской арене такую яркую и самобытную спортсменку, – сказала призер ЧМ-2012.

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8 комментариев
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Леонова, как обычно, в какой-то своей реальности. Маша яркая, интересная, артистичная девушка. Но именно этим она и запомнилась. И программы ей ставили под стать, чтобы вынести на первый план сильные стороны, придавить харизмой и не оставить шансов не вспомнить её к следующему старту. После выхода ТЩК, которые всех, собственно, отправили в нокаут, на яркости с изюмом пробиться стало еще сложнее. Загитова-то с ее титулами и наработанным именем и то не сдюжила, а чего уж про Машу говорить...Вот и отправилась за своим счастьем в виде МС в Италию. Молодец, хотела, попробовала, не сложилось, вернулась...Вернулась еще в большую безнадёгу чем раньше...Сейчас приняла решение и пошла в новую жизнь. Её выбор, и ему способствовали многие причины. Удачи ей.
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Так она потому и уехала, что здесь не светили ГС. Там ТЩК всех рвали и Валиева готовилась.
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Откуда Леонова знает, что бы было, если бы Талалайкина не уехала? Ещё и мудрость приплела. Что она некрасиво сделала? Разрешение от ФФКР у неё было, её не приняла Италия. Это жизнь Талалайкиной и она была вправе попробовать.
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У Маши не было шансов в России, слишком много сильных соперниц. А вот очень странно, почему у нее в Италии ничего не получилось. Это надо было очень постараться, чтобы провалиться при отсутствии конкуренции.
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Ну, задним-то умом все мы сильны. А Маша - молодец, не побоялась изменить свою жизнь, быт, переехать в чужую страну, чтобы реанимировать карьеру. Да, не получилось - это жизнь. Но она решилась на Поступок, а не плыла по пути наименьшего сопротивления. Жалеть ей точно не стоит, это ценный жизненный опыт
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Маша - замечательная девушка, но попадание в тройку и даже попадание в сборную России ей, скорее всего, не светило. Потому и попыталась уехать: смена сборной была для неё единственным шансом попасть в сборную, иметь определенный доход и ездить на международные турниры.

Леонова как будто в параллельной реальности живёт.
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Что некрасивого в ее отъезде? Не врала, не обещала приехать на старты, никому дорогу не перешла, что не так? И жаль, что там не получилось. Но, такова жизнь...хотя бы попробовала.
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Ответ Tanya Reed
У Маши не было шансов в России, слишком много сильных соперниц. А вот очень странно, почему у нее в Италии ничего не получилось. Это надо было очень постараться, чтобы провалиться при отсутствии конкуренции.
Ей так и не дали гражданство. Тянули-тянули, а потом всё сошло на нет. В ииоге Маша целый год нигде не выступала, да и тренироваться нормально тоже не могла
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