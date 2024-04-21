Алена Леонова: «Если бы Талалайкина не уехала в Италию – добилась бы больших результатов. Ей не хватило мудрости»

Алена Леонова считает, что Марии Талалайкиной не нужно было уезжать в Италию.

В 2021 году фигуристка предприняла попытку перейти в итальянскую сборную, но через год вернулась в Россию. Она выступала на российских турнирах, а в апреле этого года объявила о завершении карьеры.

– На ваш взгляд, чего Талалайкиной не хватило в спортивной карьере? Ожидали ли вы от нее большего?

– Немного мудрости, может быть. Я все‑таки считаю, что пробовать в таком стиле, как сделала это она – за другую страну и так далее... Ну вся ошибка, по сути, была в этом.

Маша была прекрасной фигуристкой до того, как решила изменить свою жизнь, попробовать что‑то новое, выступать на международной арене. Да, последнего хотели все. Но она что-то сделала некрасивым способом. В итоге ничего не вышло, и это сильно ее сломало.

Да, она хотела вернуться, барахталась как могла, вскарабкалась, что-то получилось. Но той Маши, которую мы видели до отъезда в Италию – ее больше не было. Если бы она не уехала – добилась бы больших результатов.

Маша – очень разная, коммуникабельная в плане образов, могло получиться что‑то интересное, если бы она не уехала.

Когда она вернулась, нужно было решать – либо идти ва-банк, ставить все на свою карьеру и уходить по итогу красиво, или не пытаться вообще. У нее получился какой‑то средний вариант. И в моем понимании не очень здорово все вышло.

Наверное, стоило ещё попробовать, не заканчивать карьеру, а попробовать вернуться к прежней Маше, которая была тогда, и попытаться достичь чего‑то большего. Мне очень жаль, что мы не увидим на российской арене такую яркую и самобытную спортсменку, – сказала призер ЧМ-2012.