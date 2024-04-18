Авербух о постановке короткой программы Мишиной и Галлямова: «Два дня работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу»

Илья Авербух рассказал о работе над короткой программой Мишиной и Галлямова.

– Предложение поработать с парой поступило от Тамары Николаевны Москвиной, я благодарен за это. Мы давно говорили об этом с Тамарой Николаевной, но все не получалось.

Я приехал в Санкт‑Петербург, пока это был первый «подход к снаряду», два дня мы работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу. Пока мы договорились, что не раскрываем секретов, но работа получилась достаточно интересной.

Это был мой первый опыт работы с Мишиной/ , мало осталось спортсменов, с которыми я не поработал, они были среди них. Ставили короткую программу. Клуб Тамары Москвиной – очень хороший, классная база.

– Вы говорите о программе в прошедшем времени. Работа завершена?

– На данный момент костяк программы поставлен. Но еще буду приезжать, чтобы все поправлять, дорабатывать.

– /Галлямов будут выступать у вас на шоу в Петербурге?

– Да, совсем скоро состоится шоу, 5‑го числа. Не только эта пара примет участие, но и / , /Букин, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева. Но катать новую программу там не будут, покажут свою показательную, – сказал Авербух.