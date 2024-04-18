Авербух о постановке короткой программы Мишиной и Галлямова: «Два дня работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева пары Александра Степанова Иван Букин Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о работе над короткой программой Мишиной и Галлямова.

– Предложение поработать с парой поступило от Тамары Николаевны Москвиной, я благодарен за это. Мы давно говорили об этом с Тамарой Николаевной, но все не получалось.

Я приехал в Санкт‑Петербург, пока это был первый «подход к снаряду», два дня мы работали с Настей и Сашей, они были очень открыты к творческому процессу. Пока мы договорились, что не раскрываем секретов, но работа получилась достаточно интересной.

Это был мой первый опыт работы с Мишиной/Галлямовым, мало осталось спортсменов, с которыми я не поработал, они были среди них. Ставили короткую программу. Клуб Тамары Москвиной – очень хороший, классная база.

– Вы говорите о программе в прошедшем времени. Работа завершена?

– На данный момент костяк программы поставлен. Но еще буду приезжать, чтобы все поправлять, дорабатывать.

Мишина/Галлямов будут выступать у вас на шоу в Петербурге?

– Да, совсем скоро состоится шоу, 5‑го числа. Не только эта пара примет участие, но и Тарасова/Морозов, Степанова/Букин, Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева. Но катать новую программу там не будут, покажут свою показательную, – сказал Авербух.

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1 комментарий
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Стиль Авербуха всё же ближе Москвиной, есть вероятность что не будут менять ни программу, ни музыку.
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