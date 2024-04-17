Илья Авербух работает над новой короткой программой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

Теги Тамара Москвина Илья Авербух сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что работает над новой программой Мишиной и Галлямова.

«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», – написал хореограф в соцсети, опубликовав фотографию из поездки. 

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Меж тем БК чисто продублировали квадвыброс во Владивостоке
+52
-22
+30
Будем надеяться, что к началу сезона от задумки Авербуха что-то останется.
+28
-8
+20
Ответ King_bez_ice
Эсмиральда, we are the Champions, Элвис, вальс, грезы любви Что из этого гимн пионерии?
Всё)) у них одна и та же эмоция вне зависимости от музыки.
+46
-28
+18
Святые угодники, есть надежда на программу, отличную от гимна пионэрии?
+39
-22
+17
Угу. Крылова тоже работала уже и где ее программа?
Дай Астрал, чтобы прогу от Авербуха оставили, а не как всегда
+26
-10
+16
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хз. Ось пока ой-ей
Да и в целом они пока заходят на него через весь каток
В программе такое отнимет много сил и времени
И полетит полпрограммы
Наверное учат для устрашения конкурентов и уверенности в тройных
+20
-5
+15
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Святые угодники, есть надежда на программу, отличную от гимна пионэрии?
Эсмиральда, we are the Champions, Элвис, вальс, грезы любви
Что из этого гимн пионерии?
+31
-16
+15
Ответ King_bez_ice
Да и в целом они пока заходят на него через весь каток В программе такое отнимет много сил и времени И полетит полпрограммы Наверное учат для устрашения конкурентов и уверенности в тройных
Во время изучения четверных стабильность тройных ухудшается, поэтому никакого повышения уверенности быть не может априори. Конкурентов им тоже не испугать, один четверной выброс погоды не сделает
+20
-6
+14
Ответ King_bez_ice
Верите, что будут вставлять в программу?
Если стабильность повысится до приемлемого уровня, то почему нет? Им нужны все козыри, чтобы обыгрывать МиГов.
+20
-8
+12
Ответ King_bez_ice
Верите, что будут вставлять в программу?
Хз. Ось пока ой-ей
+13
-3
+10
МГ по оригинальности программ начали уступать Перми, будем надеяться, что Авербух это поправит.
+15
-6
+9
Ответ Биатлонная зима
Пара скатанная можно придумывать разные программы
Толку-то. Крылова поставила на этот сезон, и? Я очень удивилась, узнав, что это постановка Крыловой.
+13
-5
+8
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Всё)) у них одна и та же эмоция вне зависимости от музыки.
Совершенно нет, пересмотрите программы
Тогда так можно про всех сказать
У ТМ были разные эмоции?
+23
-15
+8
Ответ Oleandra
Помнится, Авербух уже как-то заявлял, что Москвина переделывала его хореографию.. или Мишин..
Мишин переделывал его проги
+8
-1
+7
Ответ King_bez_ice
Верите, что будут вставлять в программу?
В программу навряд ли. А вот на ЧР по П мы точно этот выброс увидим уже во всей красе!
+12
-5
+7
Ответ King_bez_ice
Совершенно нет, пересмотрите программы Тогда так можно про всех сказать У ТМ были разные эмоции?
Зачем мне пересматривать, память прекрасная. Они катают "эсмеральду" под разные треки. ТМ показывали спектакль на льду. Их Рахманинов и программы на ОИ 2022 -до мурашек и слез. Лично моих.
+25
-19
+6
Очень надеюсь что и в выборе музыки участвует Авербух
+9
-3
+6
Ну тогда есть надежда.
+5
0
+5
Ответ Ольга Долгова
А он раньше парникам ставил программы или имеет опыт в постановке номеров только участникам ЛП?
В прошлом сезоне Хабибуллиной /Княжук ставил
+4
0
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Меж тем БК чисто продублировали квадвыброс во Владивостоке
Верите, что будут вставлять в программу?
+8
-4
+4
Это хорошая новость! Есть надежда (да что надежда?) — практически уверенность, что программы будут, слава богу, современные.))
+5
-2
+3
Это анонсированный сюрприз новой программы в предстоящем сезоне ?
+3
0
+3
Пара скатанная можно придумывать разные программы
+6
-3
+3
Ответ Delirium
Если стабильность повысится до приемлемого уровня, то почему нет? Им нужны все козыри, чтобы обыгрывать МиГов.
Ну тогда нужно его еще оптимизировать
Сейчас они сильно на него разгоняются
+4
-1
+3
Ответ Kovka Gnutik
МГ по оригинальности программ начали уступать Перми, будем надеяться, что Авербух это поправит.
Перми надо начать выкатывать те оригинальные проги, что они ставят.
+4
-2
+2
Ответ Алена Иванова
Очень надеюсь что и в выборе музыки участвует Авербух
А он раньше парникам ставил программы или имеет опыт в постановке номеров только участникам ЛП?
+3
-1
+2
Ответ Алёна Вода
В программу навряд ли. А вот на ЧР по П мы точно этот выброс увидим уже во всей красе!
100%
+9
-7
+2
Ответ King_bez_ice
Ну тогда нужно его еще оптимизировать Сейчас они сильно на него разгоняются
Всё это предусматривают при постановке программ. Ставить им, наверное, летом будут. Ближе к августу узнаем.
+6
-4
+2
Ответ King_bez_ice
Совершенно нет, пересмотрите программы Тогда так можно про всех сказать У ТМ были разные эмоции?
Вот у них точно всегда одна и та же эмоция. Нудли.
+11
-9
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Зачем мне пересматривать, память прекрасная. Они катают "эсмеральду" под разные треки. ТМ показывали спектакль на льду. Их Рахманинов и программы на ОИ 2022 -до мурашек и слез. Лично моих.
Только сегодня ТМ на ОИ пересматривала, до сих пор мурашки от их прокатов
+15
-13
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий