Илья Авербух работает над новой короткой программой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова
Илья Авербух сообщил, что работает над новой программой Мишиной и Галлямова.
«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», – написал хореограф в соцсети, опубликовав фотографию из поездки.
Дай Астрал, чтобы прогу от Авербуха оставили, а не как всегда
В программе такое отнимет много сил и времени
И полетит полпрограммы
Наверное учат для устрашения конкурентов и уверенности в тройных
Что из этого гимн пионерии?
Тогда так можно про всех сказать
У ТМ были разные эмоции?
Сейчас они сильно на него разгоняются