Илья Авербух работает над новой короткой программой Анастасии Мишиной и Александра Галлямова

Илья Авербух сообщил, что работает над новой программой Мишиной и Галлямова.

«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», – написал хореограф в соцсети, опубликовав фотографию из поездки.