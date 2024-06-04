Бойкова о тренировках в группе Тутберидзе: «В Москве тебя никто не будет заставлять, а в Петербурге все такие: «Ну пойди, сделай еще разок»

Фигуристка Александра Бойкова охарактеризовала подход в группе Этери Тутберидзе.

Бойкова и ее партнер перешли к от после сезона-2022/23.

«В Москве к тебе такое отношение, что, если не хочешь, значит ничего и не будет, то есть ты обязан сам работать. Если ты сам не работаешь, в какой-то момент за неимением результата тебе скажут: «Че ты тут делаешь?» В Москве тебя никто не будет заставлять, а в Петербурге все такие: «Ну пойди, сделай еще разок», «Ну не надо на плохом заканчивать», «Ну давай еще разок».

Мы с Димой всегда очень ответственно подходили к работе, в Петербурге это ценилось, и от нас большего и не требовалось – молодцы, ну ребятки, ну вы же работаете. А тут мы работаем, но видим, что ребята вокруг еще больше работают, чем мы, и это прям подстегивает. Ты видишь, что конкуренция там – мама не горюй.

Вначале мы катались на одном льду с ребятами из парного катания, потом Этери Георгиевна в сезоне перевела нас на одиночное катание, и в этот момент мы поняли, что недостаточно работаем. То есть там люди катают по пять раз программу, а ты один раз прокатал и такой: «Ну я молодец».

У нас был подход, что если мы программу катаем чисто, то делаем легкие элементы и уходим. Потому что мы же молодцы, мы же чисто прокатали. А тут по-другому. Ты чисто делаешь сложные технические элементы, но вот коряво проехал какое-нибудь вращение или тодес опустил сильно – в Петербурге мы бы просто переделали пару раз, ну и сказали: «Спасибо, до свидания». Когда ты взрослый спортсмен, это нормальный подход, потому что ты уже не учишь элементы, ты нарабатываешь их качество.

Но не тут-то было. В Москве у нас был случай, когда мы три раза подряд катали свою программу. То есть мы выполняем техническую часть чисто и начинаем косячить на каких-то тупых элементах, самых простых. В этом году у нас в конце программы стояло вращение. Мы разошлись в какой-то позиции, и Этери Георгиевна такая: «Ну накосячили – ну перекатываем, ребятки», – сказала чемпионка Европы в парном катании.

«Так как мы достаточно взрослые, и все остальные ребята в группе Этери Георгиевны младше нас, конечно, к нам прислушиваются, потому что мы уже достаточно состоявшиеся спортсмены. Даже если не состоявшиеся спортсмены, то личности – у нас имеется свое мнение, мы хорошо понимаем свое физическое состояние. Поэтому когда дают нагрузку, ее не бездумно дают – люди же видят, что что-то может болеть, или плохое состояние, плохое настроение.

Когда, например, плохое настроение, то наши тренеры – даже больше не Этери Георгиевна, а – он старается с нами поговорить, как-то настроить на работу, сказать: «Все проблемы оставь за бортиком, ты пришла работать, выполняй свою работу». Конечно, бывает, что на нас кричат – ну а как по-другому, это спорт, никто не будет тебя по головке гладить.

Надо отдать должное, что очень хорошо чувствуют спортсменов. Понимают, когда надо построже, когда пряник, а когда кнут. Это очень классно, потому что иногда этого не хватало», – отметила .

«Этери Георгиевна – очень строгая и требовательная женщина. Я считаю, что это максимально профессиональные качества от тренера. Ни у кого в истории фигурного катания не было девяти чемпионок России подряд. Многие считают ее железной леди – в работе это правда так. Но как человек я ее настолько близко не знаю, и, наверное, это правильно, потому что тренер должен держать дистанцию между собой и спортсменом», – добавила фигуристка.