Бойкова о Сингапуре: «Куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе»

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Сингапур.

«Начнем с того, что для большинства граждан мира в Сингапур существует безвизовый въезд на 96 часов. Единственное, в аэропорту (лучше еще будучи в домашнем аэропорту) надо заполнить форму на транзитную визу, чтобы на границе не тратить на это время и быстро все пройти.

Первое, что встречает любого туриста в любой стране, – аэропорт. В Сингапуре это Changi. Он очень большой, с многочисленными зелеными оазисами и прудиками с рыбками, огромным числом магазинов и кофеен. Но самое главное, если у вас большая пересадка, вы можете оставить багаж в камере хранения (32 доллара за багаж от 10 кг) и пойти поизучать местную достопримечательность – сад с водопадом в торговом центре Jewel, прилегающем к аэропорту.

Я в Сингапуре была 3 дня и, в принципе, мне этого хватило. Однако за эти дни я прошла около 70 км. В самом городе, куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе: каждый небоскреб имеет свой зеленый балкон, стену или террасу. Все это из-за постановления первого правителя Сингапура, который обозначил политику постройки города-государства-сада.

Однозначно первый день стоит потратить просто на прогулку по центру, China-town и посещение в вечернем сумраке Gardens by the Bay (тем более, что вечером проходит световое шоу на известных Supertree с музыкальным классическим сопровождением). Контрасты небоскребов и двухэтажной а-ля эпохи колониальной испанской застройки в China-town очень колоритны. А вечером, в огнях ресторанов и баров, находящихся в них, особенно антуражны.

Местные жители в большей части работают весь день в офисах в небоскребах, а вечером, после 5 спускаются вниз, в ближайший бар, отдыхают и развлекаются. Так как весь день стоит ужасная жара и влажность, то самый популярный напиток среди сингапурцев и туристов – это пиво. Забавно, что даже в Старбакс в Сингапуре выпустили два вида азотистого колд-брю, который наливают из кранов, похожих на пивные. В общем, барная и ресторанная индустрия в этом городе находится на высоте!

Наиболее популярное место среди туристов – это La Pau Sat (что-то типо Депо). Там можно найти различные азиатские кухни. Цены на этом рынке довольно низкие. Если же идти в рестораны, то в них обнаружатся примерно петербургские цены. Однако некоторые блюда – суши и сашими, говядину вагю – можно найти гораздо дешевле и вкуснее, чем у нас (советую приглядеться к фуд-кортам в торговых центрах, там большой выбор и цены не кусаются)», – написала Бойкова.