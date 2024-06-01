Бойкова о Сингапуре: «Куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе»

Теги сборная России фото пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Сингапур.

«Начнем с того, что для большинства граждан мира в Сингапур существует безвизовый въезд на 96 часов. Единственное, в аэропорту (лучше еще будучи в домашнем аэропорту) надо заполнить форму на транзитную визу, чтобы на границе не тратить на это время и быстро все пройти.

Первое, что встречает любого туриста в любой стране, – аэропорт. В Сингапуре это Changi. Он очень большой, с многочисленными зелеными оазисами и прудиками с рыбками, огромным числом магазинов и кофеен. Но самое главное, если у вас большая пересадка, вы можете оставить багаж в камере хранения (32 доллара за багаж от 10 кг) и пойти поизучать местную достопримечательность – сад с водопадом в торговом центре Jewel, прилегающем к аэропорту.

Я в Сингапуре была 3 дня и, в принципе, мне этого хватило. Однако за эти дни я прошла около 70 км. В самом городе, куда ни посмотри, везде будет интересно и атмосферно. Это буквально город в джунглях или джунгли в городе: каждый небоскреб имеет свой зеленый балкон, стену или террасу. Все это из-за постановления первого правителя Сингапура, который обозначил политику постройки города-государства-сада.

Однозначно первый день стоит потратить просто на прогулку по центру, China-town и посещение в вечернем сумраке Gardens by the Bay (тем более, что вечером проходит световое шоу на известных Supertree с музыкальным классическим сопровождением). Контрасты небоскребов и двухэтажной а-ля эпохи колониальной испанской застройки в China-town очень колоритны. А вечером, в огнях ресторанов и баров, находящихся в них, особенно антуражны.

Местные жители в большей части работают весь день в офисах в небоскребах, а вечером, после 5 спускаются вниз, в ближайший бар, отдыхают и развлекаются. Так как весь день стоит ужасная жара и влажность, то самый популярный напиток среди сингапурцев и туристов – это пиво. Забавно, что даже в Старбакс в Сингапуре выпустили два вида азотистого колд-брю, который наливают из кранов, похожих на пивные. В общем, барная и ресторанная индустрия в этом городе находится на высоте!

Наиболее популярное место среди туристов – это La Pau Sat (что-то типо Депо). Там можно найти различные азиатские кухни. Цены на этом рынке довольно низкие. Если же идти в рестораны, то в них обнаружатся примерно петербургские цены. Однако некоторые блюда – суши и сашими, говядину вагю – можно найти гораздо дешевле и вкуснее, чем у нас (советую приглядеться к фуд-кортам в торговых центрах, там большой выбор и цены не кусаются)», – написала Бойкова.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Alex.K71
Прекрасный пример как можно даже из абсолютно не богатой страны,как Сингапур 🇸🇬, сделать процветающее государство! Ли Куан Ю не обворовывал свой народ и страну, сделал абсолютно безопасной и одной из лучших экономик мира, вот и весь сказ!!!
Там все это сочетается с предельно строгими законами и правилами. Даже жвачку там не пожуешь)). Зато порядок.
+6
-1
+5
Прекрасный пример как можно даже из абсолютно не богатой страны,как Сингапур 🇸🇬, сделать процветающее государство! Ли Куан Ю не обворовывал свой народ и страну, сделал абсолютно безопасной и одной из лучших экономик мира, вот и весь сказ!!!
+6
-2
+4
Была в Сингапуре, очень понравилось, но джунглей там нет. Роскошные небоскребы с бассейнами где-то на крышах и достаточно зелено вокруг зданий, но не более того. Бойкова описывает все места в стиле Wikipedia)))
+6
-3
+3
Ответ Alex.K71
Прекрасный пример как можно даже из абсолютно не богатой страны,как Сингапур 🇸🇬, сделать процветающее государство! Ли Куан Ю не обворовывал свой народ и страну, сделал абсолютно безопасной и одной из лучших экономик мира, вот и весь сказ!!!
"Слезы на очах"))
Единственный пример, как из страны с очень плохим стартом была сделана конфетка в экономике - Южная Корея генерала Пак Чон Хи. Но и там были проблемы с диктатурой и автократическим режимом, которые были решены лишь со временем.
+3
-1
+2
Судя по комментарию, ее больше интересовали бары, рестораны и вообще еда. Она проявила неплохое знание и СП и Московских предприятий питания. Написано неплохо, Жаль, что мало там была, а то бы и про музее что-то рассказала бы, и о том, что это остров, а кругом море и пляжи и многое, что там интересного.
+2
-1
+1
Ответ Alex.K71
Прекрасный пример как можно даже из абсолютно не богатой страны,как Сингапур 🇸🇬, сделать процветающее государство! Ли Куан Ю не обворовывал свой народ и страну, сделал абсолютно безопасной и одной из лучших экономик мира, вот и весь сказ!!!
Была в 2013 году там, не знаю, кому как, мне было скучно :) Делать нечего, дня хватит с головой, если просто погулять хотите.
+3
-2
+1
В бананово - лимонном Сингапуре Саша побывала и пост написала. Хорошо там, где нас нет...
0
0
0
Очень спортивная новость!
+1
-1
0
Ответ Железная Леди
тоже хотела спросить. Можно предположить, что нет выхлопных газов , а зеленые дома очищают воздух от запохов ресторанов и баров. А еще морской верерок продувает.
У минусаторов надо спросить - они точно знают, поэтому минусуют чужие вопросы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий