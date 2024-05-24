Татьяна Тарасова: «Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Меган Дюамель переходы Матч ТВ Фигурное катание

Тарасова отреагировала на высказывание Дюамель о переходах россиян.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Дюамель надо поменять профессию. Она числится в спортсменах, а ей нужно идти в ВСУ. Пусть там предлагает свои услуги.

Покоя ей нет, и нам с ней покоя нет. Она уже надоела своими высказываниями.

Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских? Ей надо собой заняться», – сказала Татьяна Тарасова

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15 комментариев
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А это и есть основная работа Дюамель - давать интервью о России и русских. Кстати, у самой Тарасовой основная работа примерно такая же - отвечать на вопросы о каждом "чихе" в мире фигурного катания и спорта в целом.
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Дюамель - не покажет ничего нового.
Тарасова - не скажет ничего интересного.
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Татьяна Анатольевна, извините, но вы тоже надоели своими ежедневными недобрыми высказываниями.
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Главное, что мы никого не обсуждаем и не осуждаем на своих кухнях и федеральных каналах! А они там на Западе нам просто завидуют и поэтому не могут успокоиться! Так ведь, Татьяна Анатольевна???))
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Если Тарасова раздаёт советы другим, то сама могла бы им начать следовать.
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Почему числится в спортсменах ? Она же завершила и тренирует давно , а не "на паузе" как модно у некоторых
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Ответ Гаммаглобулин
Надо было сказать, что мы тут вообще не знаем, кто такая Дюамель, поэтому дружно скажем ей досвидули))
Две бабки учат друг друга как жить надо. Обе языком работают.
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Может, Тарасова просто хочет кушать? У меня сложилось впечатление, что за каждый звонок и последующий ответ на ежедневный вопрос она получает деньги. Поэтому не важно, что скажет и как, главное, часто, более менее по теме и на жизнь есть. Иначе зачем она берет трубки каждый час и отвечает устало, часто грубо, иногда не по теме и просто так?!
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Надо было сказать, что мы тут вообще не знаем, кто такая Дюамель, поэтому дружно скажем ей досвидули))
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ВСУ это что?
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А Вы своими..
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"Хочется спросить" - спросите. Интернет работает. Думаю, вам она ответит.
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Вот Дюамель молодец, шороху наводит такого, что Тарасовы, Жулины и прочие пыжики всегда на стреме)))
А всего-то Дюамель. Маленькая женщина где-то у себя в фэйсбуках или где в другом месте, не знаю, выдает свои сообщения. Свои личные сообщения. Никакого такого влияния они не имеют. Не думаете же вы, что Дюамель выдает на гора методички администрации президента Канады?)
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Ответ fewral
ВСУ это что?
Лучше не вникать в смысл сказанного Тарасовой. Там явно с логикой беда.
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