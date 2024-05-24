Татьяна Тарасова: «Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских?»

Тарасова отреагировала на высказывание Дюамель о переходах россиян.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Дюамель надо поменять профессию. Она числится в спортсменах, а ей нужно идти в ВСУ. Пусть там предлагает свои услуги.

Покоя ей нет, и нам с ней покоя нет. Она уже надоела своими высказываниями.

Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских? Ей надо собой заняться», – сказала .