Татьяна Тарасова: «Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских?»
Тарасова отреагировала на высказывание Дюамель о переходах россиян.
Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.
«Дюамель надо поменять профессию. Она числится в спортсменах, а ей нужно идти в ВСУ. Пусть там предлагает свои услуги.
Покоя ей нет, и нам с ней покоя нет. Она уже надоела своими высказываниями.
Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских? Ей надо собой заняться», – сказала Татьяна Тарасова.
Тарасова - не скажет ничего интересного.
А всего-то Дюамель. Маленькая женщина где-то у себя в фэйсбуках или где в другом месте, не знаю, выдает свои сообщения. Свои личные сообщения. Никакого такого влияния они не имеют. Не думаете же вы, что Дюамель выдает на гора методички администрации президента Канады?)