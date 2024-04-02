Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»
Татьяна Мишина высказалась о переходе Матвея Ветлугина в группу Евгения Рукавицына.
Ранее фигурист тренировался у Алексея Мишина.
«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет.
Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.
На самом деле вся эта история основана только на интервью самой Лозко. Мнение других участников неизвестно. Так что о том, как было на самом деле, судить сложно.