Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»

Татьяна Мишина высказалась о переходе Матвея Ветлугина в группу Евгения Рукавицына.

Ранее фигурист тренировался у Алексея Мишина.

«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет.

Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.