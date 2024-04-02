Татьяна Мишина: «Ветлугин выразил желание поработать с другим тренерским штабом. Конфликтных ситуаций не было»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Татьяна Мишина переходы Матч ТВ Матвей Ветлугин Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о переходе Матвея Ветлугина в группу Евгения Рукавицына.

Ранее фигурист тренировался у Алексея Мишина. 

«Матвей сказал, что он хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет.

Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина.

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10 комментариев
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Хорошо , если без конфликта. С Лозко некрасиво получилось. Матвею удачи в ТШР
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В полку ромашек Рукавицына прибыло.
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мы надеемся,что времена "казнь Лозко" прошли
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Ну и прекрасно.Бывает такое что возникает тупиковая ситуация у тренера и спортсмена.Может в другом штабе будет лучше
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Ответ Vilaribo
мы надеемся,что времена "казнь Лозко" прошли
Руковицын ученик Мишина. Очень похоже на общее решение.
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Я думаю стоит наконец подарить внимание Глебу.Тренерская лояльность очень важна.а Глеб тонкая душа,видимо преданная,ему не много и надо-теплота и поощрение))).
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на примере других не понятно чтоль, что смена штаба на уровне топовых тренеров ведет только к развалу и выходу на биржу труда??
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Пусть переход состоится и у Матвея будут стабильные и удачные прокаты программ.
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Ответ galik55
Хорошо , если без конфликта. С Лозко некрасиво получилось. Матвею удачи в ТШР
А что случилось с Лозко? Расскажите, пожалуйста
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Ответ SatelliteSS
А что случилось с Лозко? Расскажите, пожалуйста
Она утверждала, что Мишин якобы всех подговорил и не дал ей перейти к Тутберидзе. Но потом она все равно ушла, правда не к Этери, а вскоре завершила карьеру.

На самом деле вся эта история основана только на интервью самой Лозко. Мнение других участников неизвестно. Так что о том, как было на самом деле, судить сложно.
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