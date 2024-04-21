Татьяна Мишина высказалась о восстановлении Евгения Семененко после травмы.

Двукратный чемпион России повредил голеностоп при попытке исполнить четверной аксель.

«Пока еще лечит, ему надо дать время на перерыв, чтобы нога прошла окончательно.

Сейчас межсезонье, пока полностью не восстановится, будет продолжать лечиться. Ничего страшного нет, но пока перерыв.

Пока трудно сказать, когда вернется к тренировкам. Это будет зависеть от его ощущений — как нога. Сроки определять не стоит», — сказала Мишина.