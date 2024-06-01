Ирина Слуцкая: «Я бы поехала на Олимпийские игры. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идет к этому всю жизнь»

Слуцкая рассказала, как относится к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе.

– Где российским спортсменам искать мотивацию, когда международные соревнования для них закрыты?

– Это очень сложно, причем состоявшимся спортсменам в сотни раз сложнее, чем молодым. У них есть какая-то надежда, что допуск рано или поздно случится, они успеют подготовиться и выступить. Тяжелее тем, кто прямо сейчас является лидером. Я не знаю, где искать мотивацию. Здорово, что наше государство поддерживает спорт и в настоящее время проводится очень много различных соревнований. Но каждый атлет в душе ждет чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Сейчас основная задача – поддержать действующих спортсменов финансово и морально. Но еще важнее мотивировать и поддержать молодежь, наше будущее, не забыть вложиться в наш резерв, обеспечить достаточное количество тренировочных часов, проводить соревнования, выявлять таланты и работать с ними дополнительно.

– Соревнования нового формата вроде чемпионата России по прыжкам, Кубка Первого канала, турнира по шоу-программам могут стать дополнительной мотивацией?

– Это все очень здорово, поскольку такие состязания привлекают публику, помогают ребятам держать себя в форме, не бросать изучение многооборотных прыжков.

Это дополнительный заработок. Так и должно быть. Подобные проекты нужны, чтобы по-прежнему чувствовать себя значимым. Но это все равно никогда не заменит основных международных соревнований.

– Уже через два года пройдут Олимпийские игры в Италии. Как вы считаете, стоит ли в них участвовать, например, на тех же условиях, которые выдвинуты для отбора на в Париже?

– У каждого человека в жизни есть профессия. К сожалению, у спортсмена, особенно у фигуриста, не та работа, которая будет у него каждый день и всю жизнь. Карьера проходит за очень короткое время.

Представьте, что у вас как у журналиста есть важный проект, ваша мечта, вы к нему готовитесь 5-10 лет. Наконец, вам предлагают взять интервью, например у Брэда Питта, но с условием, что нельзя сказать публично, из какой вы страны. Вы сделаете это?

– Конечно.

– И я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести ее до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идет к этому всю жизнь, он хочет хотя бы попробовать, что это такое. Я однозначно за.

Существует множество подводных камней. Я глубоко не погружалась в условия допуска. Конечно, когда заставляют отрекаться от родителей, грубо говоря, это странно. Но если бы у меня был шанс поехать на Олимпийские игры, то я бы попробовала им воспользоваться. И не только ради собственных амбиций, но и для того, чтобы выступить за честь России и отечественного спорта высших достижений.

Во всем мире хорошо знают имена наших спортсменов. Пусть мир в очередной раз убедится в том, что Россия побеждает в любых условиях и обстоятельствах, – сказала двукратная чемпионка мира .