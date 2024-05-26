Алена Леонова: «Можно говорить с уверенностью, что выступим на Олимпиаде-2026»
Алена Леонова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года.
«Наверное, можно даже говорить с уверенностью, что выступим на ОИ-2026. Следующий сезон точно будет без российских фигуристов, хотя что‑то говорили о юниорах», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо.
«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались
Квоты на Олимпиаду добываются на чм в предолимпийском сезоне (следующем), в следующем сезоне мы не выступаем, но на Олимпиаду едем. Что-то в этом силлогизме не сходится
На каких ОИ мы выступим, если нас таки не будет в сезоне 24/25? Без квот поедем? На танке?
Ясно только, что всем этим дешевым спикерам рекомендовали вот так заявлять: с чувством глубокой уверенности уверенно заявляем, выступим на ОИ через полтора года. Уверенно.
вариации анека про обезьяну, шарящую по луже палкой:
дура-не-дура, а свою штуку в день имею...)