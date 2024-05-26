Алена Леонова: «Можно говорить с уверенностью, что выступим на Олимпиаде-2026»

Теги сборная России Алена Леонова Олимпиада-2026 Фигурное катание

Алена Леонова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года.

«Наверное, можно даже говорить с уверенностью, что выступим на ОИ-2026. Следующий сезон точно будет без российских фигуристов, хотя что‑то говорили о юниорах», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012. 

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо. 

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

8 комментариев
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Прям инсайдер, куда там...
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Г - логика
Квоты на Олимпиаду добываются на чм в предолимпийском сезоне (следующем), в следующем сезоне мы не выступаем, но на Олимпиаду едем. Что-то в этом силлогизме не сходится
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На чем гадала, Леночка- карты, кофе, потроха?
На каких ОИ мы выступим, если нас таки не будет в сезоне 24/25? Без квот поедем? На танке?
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Ну, да. Российские фигуристы выступят на ОИ 2026. Но, следующий сезон без них. Как это? Без сезона 2025 не может быть 2026.
Ясно только, что всем этим дешевым спикерам рекомендовали вот так заявлять: с чувством глубокой уверенности уверенно заявляем, выступим на ОИ через полтора года. Уверенно.
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С какой это стати?
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все эти обзвоны с требующимися кое-кому ответами,
вариации анека про обезьяну, шарящую по луже палкой:
дура-не-дура, а свою штуку в день имею...)
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Ответ Oleandra
Они что-то знают?
Особенно Леонова, ей через Сихарулидзе докладывают из ИСУ.
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