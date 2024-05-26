Алена Леонова: «Можно говорить с уверенностью, что выступим на Олимпиаде-2026»

Алена Леонова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде 2026 года.

«Наверное, можно даже говорить с уверенностью, что выступим на ОИ-2026. Следующий сезон точно будет без российских фигуристов, хотя что‑то говорили о юниорах», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались