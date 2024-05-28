Глава Федерации спортивной гимнастики России: «Кодекс WADA требует серьезного пересмотра и доработки. Там очень много дыр»

Глава Федерации спортивной гимнастики России указал на необходимость реформ WADA.

В частности, глава федерации Василий Титов высказался о ситуации с дисквалификацией Камилы Валиевой и оправданием китайских пловцов, сдавших допинг-тесты на триметазидин.

«Это все та же система двойных стандартов. Антидопинговый кодекс (Всемирного антидопингового агентства WADA - Sports) требует серьезного пересмотра и доработки. Там очень много дыр.

Если говорить о гимнастике, то система индивидуальных терапевтических исключений – страшная вещь. Эту практику надо прекратить.

Мы все понимаем. Есть спортсменки, которые принимают препараты, подавляющие чувство страха. А это чувство – одна из главных причин ошибок в том же упражнении на бревне. А тут ты ходишь по бревну, как по асфальту, вообще не думая. О чем говорить?» – сказал Титов.

WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?