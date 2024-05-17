Чичерова о деле Валиевой: «Вся эта ситуация была нацелена на разрушение имиджа. Создали громкий информационный повод во время Олимпиады»

Теги сборная России допинг сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова женское катание Камила Валиева Легкая атлетика

Прыгунья в высоту Анна Чичерова высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

– Вы выражали надежду, что в деле с допинг-историей Камилы Валиевой будет здравый смысл. Удивлены, что ее отстранили на 4 года?

– Это все очень странно, почему приняли такое жесткое решение? Возникает очень много вопросов на эту тему. Думаю, что никто не ожидал, что Камилу дисквалифицируют на 4 года.

– Что теперь будет с Валиевой? Она закончит карьеру?

– Конечно, это будет нелегко. Никто не понимал, зачем я возвращалась, но мне просто надо было вытащить занозу. Теперь я чувствую себя гораздо лучше, чем если бы закончила тогда карьеру. Это возвращение благоприятно повлияло на мое психологическое состояние.

Не знаю, насколько это вероятно в фигурном катании, очень большая конкуренция, возрастные рамки меняют картину, но ведь речь об очень талантливой девочке – все будет зависеть от решения Камилы. Если она все-таки решит вернуться, то я надеюсь, что она сможет ознаменовать это громкими победами.

– Это большой имиджевый удар по ОКР?

– Совершенно очевидно, что вся эта ситуация была нацелена на разрушение имиджа. Создали громкий информационный повод именно во время Олимпиады – дальше этот маховик просто раскрутился, – сказала олимпийская чемпионка Лондона-2012.

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6 комментариев
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И ни слова про тех. кто дитя пичкал этой гадостью.
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Ах, вот оно что, это был просто инфоповод, а мы то уже напридумывали....
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Везде ищут заговоры и несправедливости. Когда остальные нормальные русские фигуристы без всяких дедушкиных таблеток, а кровью и потом выигрывают олимпиады
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Ответ Ковид 07.10.52
И ни слова про тех. кто дитя пичкал этой гадостью.
за медицинское сопровождение членов сборной россии, отвечает специальная служба при правительстве рф - федеральное медико-биологическое агентство...
ещё вопросы есть?
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Ответ xQcoW
Везде ищут заговоры и несправедливости. Когда остальные нормальные русские фигуристы без всяких дедушкиных таблеток, а кровью и потом выигрывают олимпиады
не спит контора?)
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