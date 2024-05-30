Елизавета Туктамышева: «Обычно программы в России стоят от 100 до 200 тысяч рублей. Самая дорогая в моей карьере – от Ше-Линн Бурн, около 8 тысяч долларов»

Елизавета Туктамышева назвала расценки на постановку программ фигуристов.

«Самая дорогая программа в моей карьере – от Ше-Линн (Бурн). Женя Медведева рассказывала о ценах недавно, но у нее была произвольная. А у меня короткая, поэтому стоила она чуть меньше. Где-то около 8 тысяч долларов (аренда льда, по-моему, входила в эту сумму).

Обычно программы в России стоят от 100 до 200 тысяч рублей. Это расценки хореографов, которые уже сделали имя, имеют вес. Мне кажется, такие цены только в России, в Европе около 2,5 тысяч евро за короткую – обычная цена. Но тоже у хореографов, которые уже известны. Конечно, у начинающих стоимость программы другая. Думаю, цена зависит еще и от личных взаимоотношений постановщика и группы.

С оплатой все очень четко: если ты находишься в основном составе сборной России, то тебе выделяется сумма на постановку программ, плюс деньги на три наряда. Ты получаешь ее и понимаешь, как ее распределить. Когда я работала с Ше-Линн, этой суммы мне не хватило. Я доплачивала из своего кармана. Это было мое решение – понимала, что хочу хотя бы раз за карьеру поработать с ней, потому что все ее программы мне безумно нравились.

Я ни разу не пожалела, что отдала эти деньги за короткую программу», – написала чемпионка мира Туктамышева в блоге на Sports.

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн ставила Туктамышевой короткую программу на сезон-2019/20.

«Ни разу не пожалела, что отдала 8 тысяч долларов». Считаем стоимость программ с Лизой Туктамышевой