Рудковская о смерти Заворотнюк: «На поздних стадиях этот диагноз практически неизлечим. Не устану повторять – всем нужно регулярно проверяться»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Анастасия Заворотнюк Фигурное катание

Яна Рудковская отреагировала на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Умерла актриса Настя Заворотнюк. Ей было 53 года. Наша прекрасная няня.

Очень печальная новость, знала ее лично. И по этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф моего мужа – Давид Авдыш. Очень жаль.

С 2019 года она боролась с раком головного мозга, проходила длительные и тяжелые лечения. Не снималась и не появлялась на публике. Ужасно, что так бывает – красивая, позитивная, талантливая.

Не устану повторять – всем нужно проверяться, регулярно! Дай Бог все заметить все заранее и вылечиться. Но под Богом ходим все.

Лучи поддержки семье Анастасии и мужу Петру Чернышову. Знаю, сколько он работал и как помогал бороться. Мое искреннее восхищение этим сильным человеком.

Лечение онкологии очень дорогостоящее. Маме Жениной (Плющенко – прим. Sports) когда поставили диагноз, давали прогноз жизни полгода (поставили рак груди, 4 стадия).

Мы боролись 2,5 года, к сожалению, пока этот диагноз на поздних стадиях практически неизлечим, какими бы ты средствами ни обладал», – написала продюсер, жена Евгения Плющенко.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Anisu
Ну все-то знает, баб Яна, всем раздаёт советы. Леди Совершенство среди тупых и необоазованных. Хорошо бы самой своими советами пользоваться.
Здесь-то она права.
+5
-1
+4
вообще-то, глиобластома - на любой стадии практически неизлечима.
Конкретно тут - всё равно, проверяешься, или нет.
+5
-2
+3
Проверяться у нас не любят. Заботятся о здоровье единицы. Даже просто к терапевту по омс приходят когда уже совсем фигово. Про гинеколога уж молчу, некоторые годами у него не появляются. А ведь это тоже культура - культура отношения к себе, своему организму.
+3
-1
+2
Ответ Anisu
Ну все-то знает, баб Яна, всем раздаёт советы. Леди Совершенство среди тупых и необоазованных. Хорошо бы самой своими советами пользоваться.
Ну вы даёте, под таким постом, под словами искреннего сочувствия...Всё понимаю, и неприязнь к кому-то в том числе, но здесь вы не правы точно.
+2
-1
+1
Даже в такой ситуации Яна хочет учить всех жизни
+1
-1
0
Ответ Леди Брэкнелл
Проверяться у нас не любят. Заботятся о здоровье единицы. Даже просто к терапевту по омс приходят когда уже совсем фигово. Про гинеколога уж молчу, некоторые годами у него не появляются. А ведь это тоже культура - культура отношения к себе, своему организму.
Мне врач онколог рассказал, что ранней диагностикой рака молочной железы называют обнаружение опухоли размером с грецкий орех. А образования размером несколько миллиметров никто по ОМС исследовать не будет (биопсию брать бесплатно, например). Если платной страховкой такие обследования не покрываются, то только за свой счет уже идти и уточнять, что там за новообразование, доброкачественное или нет. Очень была неприятно удивлена.
0
0
0
Ответ Ok2022
Мне врач онколог рассказал, что ранней диагностикой рака молочной железы называют обнаружение опухоли размером с грецкий орех. А образования размером несколько миллиметров никто по ОМС исследовать не будет (биопсию брать бесплатно, например). Если платной страховкой такие обследования не покрываются, то только за свой счет уже идти и уточнять, что там за новообразование, доброкачественное или нет. Очень была неприятно удивлена.
Не знаю, у меня были боли, узи и маммография чистые, но все равно отправили в Логинова, сделали онкомаркеры, осмотрели. Слава Богу все хорошо пока, но реально искали. А за несколько лет до этого, мне не просто биопсию брали, мне вырезали л/у на гистологию так как биопсия менее точная. Все по омс, ни копейки не заплатила.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий