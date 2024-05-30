Рудковская о смерти Заворотнюк: «На поздних стадиях этот диагноз практически неизлечим. Не устану повторять – всем нужно регулярно проверяться»
Яна Рудковская отреагировала на новость о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.
«Умерла актриса Настя Заворотнюк. Ей было 53 года. Наша прекрасная няня.
Очень печальная новость, знала ее лично. И по этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф моего мужа – Давид Авдыш. Очень жаль.
С 2019 года она боролась с раком головного мозга, проходила длительные и тяжелые лечения. Не снималась и не появлялась на публике. Ужасно, что так бывает – красивая, позитивная, талантливая.
Не устану повторять – всем нужно проверяться, регулярно! Дай Бог все заметить все заранее и вылечиться. Но под Богом ходим все.
Лучи поддержки семье Анастасии и мужу Петру Чернышову. Знаю, сколько он работал и как помогал бороться. Мое искреннее восхищение этим сильным человеком.
Лечение онкологии очень дорогостоящее. Маме Жениной (Плющенко – прим. Sports) когда поставили диагноз, давали прогноз жизни полгода (поставили рак груди, 4 стадия).
Мы боролись 2,5 года, к сожалению, пока этот диагноз на поздних стадиях практически неизлечим, какими бы ты средствами ни обладал», – написала продюсер, жена Евгения Плющенко.
Конкретно тут - всё равно, проверяешься, или нет.