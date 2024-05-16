Евгений Плющенко: «Если у Жубера есть желание, то я и Яна Рудковская готовы к общению. Мы открыты для сотрудничества со всеми иностранными спортсменами»

Евгений Плющенко заявил, что был бы рад увидеть Бриана Жубера в своем шоу.

Чемпион мира 2007 года француз Жубер ранее выразил надежду на то, что скоро вновь сможет приехать в Россию. В 2017 году он выступал в шоу Плющенко «Снежный король».

«Мы рады видеть всех иностранцев, кто принимал у нас участие, в нашем шоу. Мы открыты, как и наша страна, открыта к сотрудничеству для всех.

Если у Жубера есть желание, то пожалуйста, я и Яна Рудковская готовы к общению. Мы открыты для работы, диалога, сотрудничества со всеми странами, иностранными спортсменами, – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.