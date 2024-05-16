Евгений Плющенко: «Если у Жубера есть желание, то я и Яна Рудковская готовы к общению. Мы открыты для сотрудничества со всеми иностранными спортсменами»

Теги Бриан Жубер Евгений Плющенко Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что был бы рад увидеть Бриана Жубера в своем шоу.

Чемпион мира 2007 года француз Жубер ранее выразил надежду на то, что скоро вновь сможет приехать в Россию. В 2017 году он выступал в шоу Плющенко «Снежный король».

«Мы рады видеть всех иностранцев, кто принимал у нас участие, в нашем шоу. Мы открыты, как и наша страна, открыта к сотрудничеству для всех.

Если у Жубера есть желание, то пожалуйста, я и Яна Рудковская готовы к общению. Мы открыты для работы, диалога, сотрудничества со всеми странами, иностранными спортсменами, – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Адекватный человек должен понимать, или хотя бы догадываться, что сейчас не 2017 год, и ни Жубер, ни другие знаменитые фигуристы, не приедут к Плющенко.
+8
-1
+7
Ответ Olga.t
Адекватный человек должен понимать, или хотя бы догадываться, что сейчас не 2017 год, и ни Жубер, ни другие знаменитые фигуристы, не приедут к Плющенко.
Все и понимают, кроме Плющенко.
+7
0
+7
Плющ уже не знает кого бы ему заманить, чтобы его ученики стали результаты показывать
+3
0
+3
Рудковские тут как тут со своими предложениями и прожектами. Жубер найдёт применение своим профессиональным знаниям где угодно помимо ПТУ.
+3
0
+3
Яна с супругом готовы , но не готов Жубер . Зачем ему ещё новые проблемы , чтобы стать нерупожатным ?
+2
0
+2
Плющенко: увидеть Жубера в моем шоу - вероятность 50%. Или приедет, или нет.
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Адекватный человек должен понимать, или хотя бы догадываться, что сейчас не 2017 год, и ни Жубер, ни другие знаменитые фигуристы, не приедут к Плющенко.
Это Женя до сих пор понять не может, что ни кто не поедет
+2
0
+2
Жубер же вроде про Тарасову упомянул, а тут целый Плющенко уже готов к сотрудничеству..)
+3
-2
+1
Яна уже подсчитывает, дебет с кредитом сводит.)
+1
0
+1
Может хватит языком попросту молотить
+1
0
+1
Пусть зовёт комиссара Жибера - тот тоже француз и всегда готов учиться новому ☝️да и шансов больше, что он к Плющенко приедет🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий