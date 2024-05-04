Яна Рудковская: «В академию Плющенко едут спортсмены со всего мира. Двери открыты для всех, вне зависимости от национальности и гражданства»

Рудковская заявила, что в академию Плющенко едут спортсмены со всего мира.

– продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

«Более 10 детей в группе Евгения выучили сложнейшие прыжки ультра-си именно в нашей академии: , Кира Трофимова, , Софья , Никита и Кирилл Сарновские, Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Алиса Юрова, Милана Грицкова.

Многие пришли к нам с двойными прыжками, а некоторые, как Софа, Никита и Кирилл Сарновские, занимаются у нас практически с самого начала.

Все они замечательные, талантливые спортсмены, которые должны иметь возможность показывать свое мастерство на международных состязаниях, потому что высшая награда для спортсмена – это мировое признание.

Большим нашим успехом я считаю тот факт, что к нам едут спортсмены со всего мира и у нас есть стремление развивать нашу школу как международный центр. Уже сейчас у нас занимаются спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Китая, ЮАР, в том числе из юниорских сборных этих стран.

Этим летом к нам приедут испанцы и мексиканцы. Мы подписали договор с Китаем и планируем открыть наши школы в Пекине и Шанхае. Мы гордимся, что столько спортсменов, несмотря на сложную политическую обстановку, приезжают к нам тренироваться.

Мы придерживаемся фокуса, что спорт – вне политики. Двери академии открыты для спортсменов из всех стран мира, вне зависимости от их национальности и гражданства», – сказала Рудковская.

Рудковская об академии Плющенко: «Мы с Евгением не зарабатываем на этом. Это дело души, хобби, которое приносит моральное удовлетворение»