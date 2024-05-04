Яна Рудковская: «В академию Плющенко едут спортсмены со всего мира. Двери открыты для всех, вне зависимости от национальности и гражданства»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Академия Плющенко Софья Титова Кирилл Сарновский Софья Муравьева Максим Автушенко Мария Мазур Алиса Юрова Кира Трофимова Михаил Алексахин Фигурное катание

Рудковская заявила, что в академию Плющенко едут спортсмены со всего мира.

Яна Рудковская – продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

«Более 10 детей в группе Евгения выучили сложнейшие прыжки ультра-си именно в нашей академии: Мария Мазур, Кира Трофимова, Софья Титова, Софья Муравьева, Никита и Кирилл Сарновские, Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Алиса Юрова, Милана Грицкова. 

Многие пришли к нам с двойными прыжками, а некоторые, как Софа, Никита и Кирилл Сарновские, занимаются у нас практически с самого начала.

Все они замечательные, талантливые спортсмены, которые должны иметь возможность показывать свое мастерство на международных состязаниях, потому что высшая награда для спортсмена – это мировое признание.

Большим нашим успехом я считаю тот факт, что к нам едут спортсмены со всего мира и у нас есть стремление развивать нашу школу как международный центр. Уже сейчас у нас занимаются спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Израиля, Казахстана, Китая, ЮАР, в том числе из юниорских сборных этих стран.

Этим летом к нам приедут испанцы и мексиканцы. Мы подписали договор с Китаем и планируем открыть наши школы в Пекине и Шанхае. Мы гордимся, что столько спортсменов, несмотря на сложную политическую обстановку, приезжают к нам тренироваться.

Мы придерживаемся фокуса, что спорт – вне политики. Двери академии открыты для спортсменов из всех стран мира, вне зависимости от их национальности и гражданства», – сказала Рудковская.

Рудковская об академии Плющенко: «Мы с Евгением не зарабатываем на этом. Это дело души, хобби, которое приносит моральное удовлетворение»

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11 комментариев
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«А там, как знать, может быть, лет через восемь в Нью-Горках состоится первый в истории мироздания междупланетный фигурнокатательный турнир!»©️
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Уже прямой зазыв звучит..
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Никто не идет к Плющенко? Зазывают
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Конечно, двери открыты, только пусть не забывают платить вовремя
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Принимают всех в АП, безусловно, на платные курсы по фигурному катанию.
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И всё ради хобби и морального удовлетворения...))
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- да, давно у воспитанников академии плющенко нет титулов...
- как давно?
- да никогда...
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Ответ Oleandra
Уже прямой зазыв звучит..
Ну да, и реклама)) вывалили в Фигурист много презентационного материала, готовятся к чему то. Возможно к гранту в особо крупных размерах. Или к статусу для начала чиновничей карьеры.
Мне вот интересно, тренировать то кто будет во всех этих нью-васюках? Или о качество/результат не участвуют в бизнес-плане?
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какой миролюбивый иностранец захочет тренироваться под крышей сторонника СВО?
валюта, доллар, евро не принимаются истинными патриотами, верно?
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Я обычный вьетнамский мальчик, меня зовут Хон Чон Бун, можно у вас бесплатно потренироваться?
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