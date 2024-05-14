Авербух – Медведевой: «Не скажу, что с Плющенко были конфликты, но я с Ягудиным, точка. Как и с тобой – я с тобой»
Хореограф Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.
«С Женей мы особо не пересекались никогда [для обсуждения графиков шоу]. Возвращаясь к истории: у вас была такая история с Алиной отчасти, а когда-то была у Жени с Лешей Ягудиным – тоже была дуэль. Не то что надо было выбирать сторону, но Леша пришел ко мне, и мы стали вместе, командой. Соответственно, я выбрал сторону. В общем, как и с тобой – я с тобой.
Автоматически ты становишься… ну не врагом, но недружественной страной. Я не могу сказать, что с Женькой были конфликты. Но я с Лешей, точка.
При этом совсем недавно – звонок, Женя позвонил: Илюх, я тут хоккейную команду делаю, приезжай! И я поехал, хватило меня на одну игру, мы прекрасно пообщались.
Была еще история перехода из его коллектива в мой коллектив Тани Тотьмяниной и Максима Маринина. Тоже такая у нас была заноза. Поговорили…
Но дальше у нас все равно корабли идут по-разному. Но с уважением друг к другу. С Яной Рудковской мы достаточно часто переписываемся, поздравляем, приглашаем друг друга на спектакли», – сказал Авербух в ютуб-шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».
Рада ,что Женя не только прима в спектаклях, но и в прекрасных дружеских отношениях с Ильёй
Прима в шоу и по жизни в хороших отношениях 😜