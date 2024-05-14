Авербух – Медведевой: «Не скажу, что с Плющенко были конфликты, но я с Ягудиным, точка. Как и с тобой – я с тобой»

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Яна Рудковская Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.

«С Женей мы особо не пересекались никогда [для обсуждения графиков шоу]. Возвращаясь к истории: у вас была такая история с Алиной отчасти, а когда-то была у Жени с Лешей Ягудиным – тоже была дуэль. Не то что надо было выбирать сторону, но Леша пришел ко мне, и мы стали вместе, командой. Соответственно, я выбрал сторону. В общем, как и с тобой – я с тобой.

Автоматически ты становишься… ну не врагом, но недружественной страной. Я не могу сказать, что с Женькой были конфликты. Но я с Лешей, точка.

При этом совсем недавно – звонок, Женя позвонил: Илюх, я тут хоккейную команду делаю, приезжай! И я поехал, хватило меня на одну игру, мы прекрасно пообщались.

Была еще история перехода из его коллектива в мой коллектив Тани Тотьмяниной и Максима Маринина. Тоже такая у нас была заноза. Поговорили…

Но дальше у нас все равно корабли идут по-разному. Но с уважением друг к другу. С Яной Рудковской мы достаточно часто переписываемся, поздравляем, приглашаем друг друга на спектакли», – сказал Авербух в ютуб-шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

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6 комментариев
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Как-то не представляю Плющенко на месте того, чем занимается Ягудин. Так же не представляю Ягудина в деятельности Плющенко. Всё-таки каждому своё, и у всех свои возможности и цели. Ягудину повезло с Авербухом, Авербуху с Ягудиным. Всё замечательно.
+12
-1
+11
Ответ Romanova
некоторые бегали бегали и надеялись на завершение сотрудничества, а оно вон как получилось) Прима в шоу и по жизни в хороших отношениях 😜
Кто бегал, кто надеялся, кто прима? Ничего не понятно.
+11
-6
+5
Очень понравился выпуск!
Рада ,что Женя не только прима в спектаклях, но и в прекрасных дружеских отношениях с Ильёй
+6
-5
+1
некоторые бегали бегали и надеялись на завершение сотрудничества, а оно вон как получилось)
Прима в шоу и по жизни в хороших отношениях 😜
+11
-11
0
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