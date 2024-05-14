Авербух – Медведевой: «Не скажу, что с Плющенко были конфликты, но я с Ягудиным, точка. Как и с тобой – я с тобой»

Хореограф Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях с Евгением Плющенко.

«С Женей мы особо не пересекались никогда [для обсуждения графиков шоу]. Возвращаясь к истории: у вас была такая история с отчасти, а когда-то была у Жени с Лешей Ягудиным – тоже была дуэль. Не то что надо было выбирать сторону, но Леша пришел ко мне, и мы стали вместе, командой. Соответственно, я выбрал сторону. В общем, как и с тобой – я с тобой.

Автоматически ты становишься… ну не врагом, но недружественной страной. Я не могу сказать, что с Женькой были конфликты. Но я с Лешей, точка.

При этом совсем недавно – звонок, Женя позвонил: Илюх, я тут хоккейную команду делаю, приезжай! И я поехал, хватило меня на одну игру, мы прекрасно пообщались.

Была еще история перехода из его коллектива в мой коллектив Тани Тотьмяниной и Максима Маринина. Тоже такая у нас была заноза. Поговорили…

Но дальше у нас все равно корабли идут по-разному. Но с уважением друг к другу. С Яной мы достаточно часто переписываемся, поздравляем, приглашаем друг друга на спектакли», – сказал в ютуб-шоу «БеС Комментариев».