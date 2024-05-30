Умерла супруга Петра Чернышева актриса Анастасия Заворотнюк

На 54-м году жизни умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

«Дорогие друзья!

Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.

О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», – говорится в сообщении на официальной странице актрисы.

Заворотнюк более пяти лет боролась с редкой формой рака мозга.

В 2008-м она вышла замуж за фигуриста и тренера . Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.