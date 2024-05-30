Умерла супруга Петра Чернышева актриса Анастасия Заворотнюк
На 54-м году жизни умерла актриса Анастасия Заворотнюк.
«Дорогие друзья!
Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.
Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.
О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», – говорится в сообщении на официальной странице актрисы.
Заворотнюк более пяти лет боролась с редкой формой рака мозга.
В 2008-м она вышла замуж за фигуриста и тренера Петра Чернышева. Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.
А Петр Чернышев - как он любил свою жену красиво, достойно. Ни разу не позволил себе пиара на болезни звездной жены. Участвовал в фигурнокатательных проектах, чтобы зарабатывать эти чертовы деньги, лечение их объективно требует много.
Искренние соболезнования ...
Господи, помилуй днесь к тебе представших..
Царствие небесное.
Пять лет это продолжалось - с осени 2019-го...