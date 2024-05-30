Умерла супруга Петра Чернышева актриса Анастасия Заворотнюк

Теги Петр Чернышев Анастасия Заворотнюк Фигурное катание

На 54-м году жизни умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

«Дорогие друзья!

Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.

О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», – говорится в сообщении на официальной странице актрисы.

Заворотнюк более пяти лет боролась с редкой формой рака мозга.

В 2008-м она вышла замуж за фигуриста и тренера Петра Чернышева. Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.

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32 комментария
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Петру и близким сил, ужасная болезнь.
+38
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Ответ Katerina Sunny
Петру и близким сил, ужасная болезнь.
Царство небесное. Няня Вика навсегда останется в наших ♥️
+26
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Прекрасная няня заряжала позитивом с экранов , и не только детей. Пусть покоится с миром Анастасия.
А Петр Чернышев - как он любил свою жену красиво, достойно. Ни разу не позволил себе пиара на болезни звездной жены. Участвовал в фигурнокатательных проектах, чтобы зарабатывать эти чертовы деньги, лечение их объективно требует много.
Искренние соболезнования ...
+25
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+25
Очень жаль, у них ведь маленькая дочка. Петру Чернышову и всей семье соболезнования и сил пережить это.
+24
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+24
Столько лет знали о её болезни, надеялись на чудо, понимали, что чудес не бывает и всё равно шок и очень горько. Светлая память и соболезнования близким…
+15
0
+15
Соболезнования всем близким Насти! Душевных и физических сил пережить это горе!
+11
0
+11
Искренние соболезнования родным Анастасии, светлая память ей...
+9
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Жаль конечно, но, давайте будем справедливы, она реально тяжело болела, и вот...отмучилась. Теперь в актерском Раю, со многими великими. Браво, Настя👏👏👏
+8
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+8
Отмучилась Настя. Петру сил!
+9
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+8
По-моему союз "и" здесь лишний..
Господи, помилуй днесь к тебе представших..
+9
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+7
Отмучилась. Пусть земля будет пухом. Пете сил и здоровья.
+7
0
+7
Царство небесное Няня 🥺🥺🥺
+6
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+6
Соболезнования всем близким. Отмучилась Анастасия. Царство ей небесное! Очень красивой парой они были с Петром, видна была настоящая любовь. И во всей ситуации с болезнью - как достойно себя проявила семья - ни одного фото, ни одного ток-шоу, никаких сборов и прочего. Только просьба помолиться. Сил им все это пережить. Да, такой конец с этой страшной болезнью был предрешен, но с этим невозможно смириться, все равно всегда надежда на чудо до последнего. И все равно это всегда шок.
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Какая ужасная новость. Соболезнования близким.
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Не знал о её болезни. Прекрасную няню помню. На ум Жанна Фриске пришла. Жаль очень. Царство небесное красивой женщине.
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Соболезнования всей семье🙏
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очень жаль.. Царствие Небесное! прости Господь все грехи р Б Анастасии.
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Очень жаль. Столько лет промучилась... И ребёнок ещё совсем маленький.
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Соболезнования семье.
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Петр достойно выдержал это испытание. А Анастасию брльше буду помнить за ее первые сезоны звезды на льду, лучшая ведущая этого шоу.
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🙏🙏🙏
Царствие небесное.
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+3
Очень-очень жаль. Искренние соболезнования семье и близким.
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+3
❤️❤️❤️
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👏👏👏👏 прекрасная Няня Вика 🙏🙏🙏
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+3
"Прекрасная няня" была. Почему-то думал, что давно уже скончалась, пять лет с опухолью головного мозга очень большой срок.
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💔
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Соболезную близким. Так рано ушла, очень жаль...
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+1
Большое горе. Соболезную семье Насти.
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Ответ Ксюша Каблукова
Все мы там будем и никто кроме близких не будет горевать. Так что зря новость выставили.
Тебя забыли спросить. Могла бы мимо новости пройти.
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Настя отмучалась... Бедная прекрасная Настя... (((
Пять лет это продолжалось - с осени 2019-го...
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