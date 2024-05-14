Алексей Ерохов: «Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования»

Фигурист Алексей Ерохов рассказал, планирует ли продолжать карьеру.

упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, который проходил в декабре в Челябинске. Фигуристу диагностировали частичный надрыв связок.

«Сейчас тренируюсь. Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования», – сказал Ерохов.

Тренер фигуриста рассказала, что Ерохов будет участвовать в шоу.

«В каком режиме тренируется ? Да особо пока ни в каком, просто тренируется. Еще шоу у них будут, выступления. Пока к отпуску готовимся», – сообщила Буцаева.

«Буду выступать в шоу и », – отметил Ерохов.