Алексей Ерохов: «Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования»

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Фигурист Алексей Ерохов рассказал, планирует ли продолжать карьеру.

Ерохов упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, который проходил в декабре в Челябинске. Фигуристу диагностировали частичный надрыв связок.

«Сейчас тренируюсь. Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования», – сказал Ерохов.

Тренер фигуриста Виктория Буцаева рассказала, что Ерохов будет участвовать в шоу.

«В каком режиме тренируется Алексей Ерохов? Да особо пока ни в каком, просто тренируется. Еще шоу у них будут, выступления. Пока к отпуску готовимся», – сообщила Буцаева.

«Буду выступать в шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева», – отметил Ерохов.

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2 комментария
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Пусть у Алексея все получится !
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Мы, в любом случае, Алексея ждём. Удачи и в шоу, и в сезоне.
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