Алексей Ерохов: «Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования»
Фигурист Алексей Ерохов рассказал, планирует ли продолжать карьеру.
Ерохов упал с тройного акселя в короткой программе на чемпионате России, который проходил в декабре в Челябинске. Фигуристу диагностировали частичный надрыв связок.
«Сейчас тренируюсь. Не обещаю ничего, но пока думаю выйти в следующем сезоне на соревнования», – сказал Ерохов.
Тренер фигуриста Виктория Буцаева рассказала, что Ерохов будет участвовать в шоу.
«В каком режиме тренируется Алексей Ерохов? Да особо пока ни в каком, просто тренируется. Еще шоу у них будут, выступления. Пока к отпуску готовимся», – сообщила Буцаева.
«Буду выступать в шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева», – отметил Ерохов.