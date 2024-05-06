Куница и Косторная не смогли вылететь из Ташкента: «Нас высадили из-за неполадок с двигателем. Ну, спасибо, что живы»

Косторная и Куница не смогли вылететь из Ташкента из-за проблем с самолетом.

5 мая в столице Узбекистана проходило ледовое шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро» с участием Алены Косторной и Георгия Куницы, выступающих в паре.

«Приехали в 5 утра в аэропорт. Отстояли 198 738 км очереди. Сели в самолет в 8 утра. Просидели там час. Из-за неполадок с двигателем нас высадили. Чинят двигатель. Задержка минимум 2 часа. Ну, спасибо, что живы.

А как ваше утро?» – написал Куница в своем телеграм-канале.