Куница и Косторная не смогли вылететь из Ташкента: «Нас высадили из-за неполадок с двигателем. Ну, спасибо, что живы»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Косторная и Куница не смогли вылететь из Ташкента из-за проблем с самолетом.

5 мая в столице Узбекистана проходило ледовое шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро» с участием Алены Косторной и Георгия Куницы, выступающих в паре.

«Приехали в 5 утра в аэропорт. Отстояли 198 738 км очереди. Сели в самолет в 8 утра. Просидели там час. Из-за неполадок с двигателем нас высадили. Чинят двигатель. Задержка минимум 2 часа. Ну, спасибо, что живы. 

А как ваше утро?» – написал Куница в своем телеграм-канале.

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5 комментариев
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Остальные участники шоу другим рейсом возвращались в Москву?
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Бывает. Мы один раз так не один час просидели. Сначала в самолете, потом в аэропорту пока чинили, потом опять в самолете, потом с вещами на выход, потому как его решили всё-таки заменить...Пока дождались замену, уже были все вымотаны и морально, и физически. В голове так же крутилось: ничего, зато живы)
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Бывает. Хорошо, что сразу заметили проблему, а не в процессе полета.
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Может другой самолёт всё же?
Опасненько....
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