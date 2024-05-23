Игнатов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко не вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25
Макар Игнатов не вошел в основной состав сборной России на сезон-2024/25.
На чемпионате России-2024 по фигурному катанию Игнатов занял 6-е место.
Также в состав не попали спортивные пары Алена Косторная – Георгий Куница и Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.
Алиев, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов и Семененко вошли в состав сборной России на сезон-2024/25
Жаль, нет Ромы Савосина или Макара Игнатова в сборной.
Самсонов выглядит просто насмешкой.
Как минимум три парня - Игнатов, Савосин и Лутфуллин на голову выше.
Игнатов спорно наверно.
а вот за Осокину-Грицаенко обидно очень. они явно сильнее и место в сборной должно было уйти им
Надеюсь в сезоне все будет хорошо