Игнатов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко не вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25

Макар Игнатов не вошел в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

На чемпионате России-2024 по фигурному катанию Игнатов занял 6-е место.

Также в состав не попали спортивные пары Алена Косторная – Георгий Куница и Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Алиев, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов и Семененко вошли в состав сборной России на сезон-2024/25