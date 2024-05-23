Игнатов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко не вошли в основной состав сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России пары мужское катание Георгий Куница Макар Игнатов Алена Косторная Фигурное катание

Макар Игнатов не вошел в основной состав сборной России на сезон-2024/25.

На чемпионате России-2024 по фигурному катанию Игнатов занял 6-е место. 

Также в состав не попали спортивные пары Алена Косторная – Георгий Куница и Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Алиев, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов и Семененко вошли в состав сборной России на сезон-2024/25

46 комментариев
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Осокиной- Грицаенко шнурок стоил попадания в сборную.
+28
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+28
Ответ Katerina Sunny
Осокиной- Грицаенко шнурок стоил попадания в сборную.
Они потом после истории со шнурком хорошо выступали . Неужели эта неудача так дорого обошлась ? Очень жаль
+22
0
+22
Ладно ещё Игнатов и КК, но как победители ЧР по прыжкам пролетели мимо сборной?
+24
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+20
Ну вообще Игнатов 6ой, он должен был попасть в сборную. Значить кто то другой по финалу гп прошел в основу
+21
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+20
Ответ АннаФ
Это шоу турнир. В зачет идет ещё ФГП России, судя по тому, что Игнатова не оказалось в основе.
На Спартакиаде Осокина/Грицаенко были пятыми. Можно было и включить в сборную
+17
0
+17
Осокина/Грицаенко конечно печально, что мимо основы…
+17
0
+17
Осокина и Грицаенко обязательно должны быть в сборной! Шикарная пара!
+16
0
+16
Игнатов и Куницы в ледовом шоу денег заработают, а вот за пару Осокина-Грицаенко обидно. Им бы стипендия сборников не помешала. Инцидент со шнурком лишил их такой возможности.
+19
-4
+15
Ответ polinarmax
Ладно ещё Игнатов и КК, но как победители ЧР по прыжкам пролетели мимо сборной?
Это шоу турнир. В зачет идет ещё ФГП России, судя по тому, что Игнатова не оказалось в основе.
+16
-2
+14
Странно конечно отсутствие Осокиной и Гриценко.
Жаль, нет Ромы Савосина или Макара Игнатова в сборной.
Самсонов выглядит просто насмешкой.
+28
-14
+14
С Игнатовым действительно обидно вышло. Весь сезон протягивали поверх него Самсонова и дотянули до сборной.
+24
-12
+12
Ответ Александр Шульгин
Самсонов 5 был на чемпионате России он на своем месте, а вот Кондратюка да его подтянули
Ему подарили это 5-е место. Был такой щедрый подарок от судей. Тащили, тащили и вытащили вверх Игнатова.
+16
-8
+8
Ответ Е...С
Самсонов украл у Игнатова его заслуженное место в сборной.
Не Самсонов а Кондратюк
+13
-6
+7
Ответ diversant
Не Самсонов а Кондратюк
Самсонов лишний в сборной. У него самый слабый контент.
Как минимум три парня - Игнатов, Савосин и Лутфуллин на голову выше.
+18
-11
+7
Куницы в статье явно для клиебейта. И самым ярым болельщикам понятно, что сборная пока не их место.
Игнатов спорно наверно.
а вот за Осокину-Грицаенко обидно очень. они явно сильнее и место в сборной должно было уйти им
+7
0
+7
Мухортова и Евгеньев в сборной, а чемпионы России по прыжкам и одна из самых перспективных молодых пар Осокина Гриценко за пределами сборной((( Чудны дела происходят, вот честно, искренне симпатизирую двум этим парам, но справедливость хоть какая то должна быть? ведь несравнимые по уровню выступлений в прошедшем сезоне, да что уж там и по потенциалу тоже, дуэты, попробуй не поверь в определяющую роль ТШ.
+9
-2
+7
Так и Макар был 6ым на России. Но Марк вошел в тройку на финале. А Макар нет. Сложили результаты и получилось что Марк более достоин места в основе. Ну это и честно. У Макара откровенно говоря это самый неудачный сезон. У Марка тоже. Но на последнем старте он собрался!
+13
-6
+7
Куницы предпоследнее место заняли на ЧР. Хуже них только одна пара была. Каким образом они могли вообще куда-то попасть? Тут скорее странно, что они в какой-то региональной сборной. Как-то ледокол заявлял, что помнит, что они там где-то выступали и заняли места. Пусть освежит память. Ничего и нигде они не заняли и нигде не выступали, кроме этапов, которые провалили.
+14
-7
+7
А как это Осокина-Грицаенко мимо сборной? Как же жаль.
+7
-1
+6
Ответ Е...С
Самсонов украл у Игнатова его заслуженное место в сборной.
Может Кондратюк? Он был 10 на ЧР, да и в сезоне один раз выступил нормально.
+9
-5
+4
Осокина с Гриценко странно что не попали, остальные просто посажиры
+7
-3
+4
Ответ Katerina Sunny
Обычно отбор в сборную по результатам ЧР, а сейчас и ЧЕ и ЧМ нет.
Если только по ЧР, почему тогда Игнатов не в основе? Странно они намудрили.
+5
-2
+3
Ответ polinarmax
На Спартакиаде Осокина/Грицаенко были пятыми. Можно было и включить в сборную
Осокина заслужили сборную, но видимо Пермяков много поэтому их отцепили
+3
-1
+2
Ответ Александр Шульгин
Самсонов заслужил своими местами, Игнатов пусть спросит почему вместо него Кондратюка записали
Видимо Самсонов это наш ответ на Джейсона Брауна. Но не то.
+9
-7
+2
Ответ Александр Шульгин
Осокина заслужили сборную, но видимо Пермяков много поэтому их отцепили
Жаль, все пермские пары классные.
+2
-1
+1
Ответ polinarmax
Ладно ещё Игнатов и КК, но как победители ЧР по прыжкам пролетели мимо сборной?
Это не соревнование
+1
0
+1
ОГ топ пара, очень жаль.
+1
0
+1
Ответ Адриана
Может Кондратюк? Он был 10 на ЧР, да и в сезоне один раз выступил нормально.
и этот тоже
+1
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Ответ Romanova
Осокина/Грицаенко конечно печально, что мимо основы…
Во всем виноват шнурок(
Надеюсь в сезоне все будет хорошо
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Ответ Мороженко
Если только по ЧР, почему тогда Игнатов не в основе? Странно они намудрили.
Когда будут списки, там же должны быть и результаты на основании которых в сборной. По крайней мере один год я такие видела.
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