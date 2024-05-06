Алена Косторная: «На одном из шоу Яна Рудковская предложила образ черного лебедя – вариантов отказаться у меня не было»

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Фигуристка Алена Косторная рассказала, что старалась избегать балетных образов.

Накануне Евгений Плющенко представил в Ташкенте шоу «Лебединое озеро». Косторная, игравшая роль Одиллии, выступила в том числе с балетным номером на сцене.

«Мне очень часто говорили, что мне идут балетные образы. Я всегда боялась и старалась их избегать, а одна мысль о пачке наводила ужас.

Но на одном из шоу Яна Александровна Рудковская предложила образ черного лебедя, вариантов отказаться у меня не было.

Сразу после первого выхода я поняла, что 200% попадание в образ. Официально могу сказать, что роль «Черный лебедь» – моя любимая роль.

P. S. Боялась из-за большой ответственности образа», – написала Косторная.

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