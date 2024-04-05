Климов об Акоповой и Рахманине: «Травмы, к счастью, не беспокоят. Ребята работают, но находятся в раздумьях – что делать дальше»

Федор Климов высказался о будущем пары Карина Акопова – Никита Рахманин.

– Что с ними происходит сейчас? Была череда травм у обоих спортсменов.

– Тренируются. Травмы, к счастью, не беспокоят. Ребята работают, но находятся в раздумьях – что делать дальше. Немного перегорели, плюс травмы шли чередой одна за другой на протяжении двух лет. За это время соперники сильно спрогрессировали, сейчас и будет тяжело бороться за высокие места.

– Что вы им говорите? Когда фигуристы в подвешенном состоянии.

– Ребята уже не маленькие, это их жизнь. Я с ними разговариваю как со взрослыми и советую принять между собой взвешенное, правильное решение.

– Мое мнение: их потенциал был выше, но из-за травм не удалось полностью реализоваться на данный момент.

– Согласен, они могли показать больше. Особенно обидно за хорошие постановки, которые не удалось показать на соревнованиях в полную силу, в самом лучшем исполнении.

– Для понимания: как часто сейчас они выходят на тренировки?

– В обычном графике – шесть дней в неделю. Они все еще кандидаты в сборную, работают на тренировках.

– В прошлом году они объявили о помолвке. Как это повлияло на профессиональную деятельность?

– После этого события случился эмоциональный подъем, они стали кататься намного лучше, но потом все вернулось на круги своя. Вначале всплеск был заметен. Я по-человечески рад за ребят, они нашли друг друга, живут вместе, ладят, – сказал .