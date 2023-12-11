Акатьева, Зинина, Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате России

Фигуристки Акатьева и Зинина не выступят на чемпионате России в Челябинске.

и пропустили серию Гран-при России в текущем сезоне из-за травм, но могли выступить на чемпионате страны, так как являются членами основной сборной. Сегодня Федерация фигурного катания России опубликовала список участников турнира без Акатьевой и Зининой.

Акатьева выиграла чемпионат России в сезоне-2022/23.

Ряда отобравшихся по итогам серии Гран-при фигуристов также не оказалось в списке – это Андрей Мухортов, которого заменил Илья Яблоков, и пары Таисия Собинина – , Дарья Бояринцева – Роман Плешков, – . Вместо них выступят Майя Шегай – Игорь Шамшуров и Елизавета Кулешова – Владимир Следь, изначально не вошедшие в топ-12 по итогам Гран-при.

Пара Карина Акопова – Никита Рахманин также могла попасть на турнир по замене, но их нет в списке участников.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

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