Акатьева, Зинина, Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России пары мужское катание женское катание Роман Плешков Денис Ходыкин Виктория Васильева Роман Запорожец Никита Рахманин Софья Акатьева Карина Акопова Таисия Собинина Андрей Мухортов Дарья Бояринцева Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристки Акатьева и Зинина не выступят на чемпионате России в Челябинске.

Софья Акатьева и Анастасия Зинина пропустили серию Гран-при России в текущем сезоне из-за травм, но могли выступить на чемпионате страны, так как являются членами основной сборной. Сегодня Федерация фигурного катания России опубликовала список участников турнира без Акатьевой и Зининой.

Акатьева выиграла чемпионат России в сезоне-2022/23.

Ряда отобравшихся по итогам серии Гран-при фигуристов также не оказалось в списке – это Андрей Мухортов, которого заменил Илья Яблоков, и пары Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория ВасильеваРоман Запорожец. Вместо них выступят Майя Шегай – Игорь Шамшуров и Елизавета Кулешова – Владимир Следь, изначально не вошедшие в топ-12 по итогам Гран-при.

Пара Карина Акопова – Никита Рахманин также могла попасть на турнир по замене, но их нет в списке участников.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Про Соню и Настю было понятно, но что случилось с БП и СХ?
+14
-1
+13
Ну здравствуйте.. что там с Ходыкиным? А с Васильевой?
Чемпионат мира в парном катании просто так не пропускают…
+11
0
+11
Интересно почему нет БП,они ведь выступали на всех этапах и были не на последних местах ?? Жаль что СХ не будет
+12
-1
+11
В смысле?!/
Почему нет БП и Ходыкиных?!!!
Я понимаю, Акатьева, Зинина - без вопросов.
Но что вы сделали с парами?
Слабые ШШ и совсем уж никакие даже на фоне 10-ого места, кто бы его ни занял Кулешова-Следь?!
+10
-3
+7
БП украсили бы собой турнир, да и Ходыкиным было бы полезно. Я могу поверить в травму, но не в то, что она сразу в двух парах, тем более, БП только вот недавно выступали.

Может, кто-то собрался в другую федерацию? Там же есть влияние наличия/отсутствия участия на ЧР на длительность карантина.
+8
-2
+6
Очень ждала Дениса с Таисией, жалко, удачи ребятам и ждём их на следующих старта!
+7
-1
+6
Ой, как жалко БП и СХ.
+6
-1
+5
Что с парами хоть что-нибудь известно??? Поо Соню, Настю тут все понятно, здоровья девочкам!
+6
-1
+5
С парниками полное разочарование, и Собинину/Ходыкина, и Бояринцеву/Плешкова и Васильеву/Запорожца очень хотелось видеть на ЧР. Буквально пару дней назад Бояринцева с Плешковым на чемпионате Москвы выступали, что с ними вдруг случилось?
+5
0
+5
Очень жаль(
Всем скорейшего восстановления!
+1
0
+1
Ответ Мороженко
У Куниц есть шансы попасть в сборную) С учётом идеальных прокатов, конечно
Если КК и АБ сильно наваляют.
+1
0
+1
Девочкам желаю выздоровления , очень жаль .
А вот с парами чехарда непонятна , объяснили бы причину . Не может такого быть , что три пары вдруг травмировались.
+1
0
+1
Вот за Яблокова приятно, кстати
+2
-1
+1
У Куниц есть шансы попасть в сборную) С учётом идеальных прокатов, конечно
+5
-4
+1
По Акатьевой все понятно, а вот Зинина заявлялась на ЧМ, никакой информации по ней вообще нет, что за травма и какие сроки восстановления.
0
0
0
Морозов/Еременко тоже не будет
0
0
0
Ответ Defender64
В смысле?!/ Почему нет БП и Ходыкиных?!!! Я понимаю, Акатьева, Зинина - без вопросов. Но что вы сделали с парами? Слабые ШШ и совсем уж никакие даже на фоне 10-ого места, кто бы его ни занял Кулешова-Следь?!
И даже с ними 12 пар не набралось. Уж позвали бы Гейниш-Чигирева тогда, хоть те этапы и пропустили.
0
0
0
Ответ Mira Val
Про Соню и Настю было понятно, но что случилось с БП и СХ?
У Собининой что-то со спиной, из-за этого вроде снялись с ЧМ на прошлой неделе.
+1
-1
0
Ответ Defender64
БП украсили бы собой турнир, да и Ходыкиным было бы полезно. Я могу поверить в травму, но не в то, что она сразу в двух парах, тем более, БП только вот недавно выступали. Может, кто-то собрался в другую федерацию? Там же есть влияние наличия/отсутствия участия на ЧР на длительность карантина.
2 года... для участников чр... (но это наше "ноу-хау", не поддержанное ису)...
0
0
0
Ответ Defender64
Энберт им уже бронзу предложил, а вы говорите "сборная"
Было бы неплохо, бронзу-то. Ну тут как получится. На что накатают, то и получат.
+3
-3
0
Ответ Екатерина Воронина
Что с парами хоть что-нибудь известно??? Поо Соню, Настю тут все понятно, здоровья девочкам!
Да уж.... очень многих отобравшихся нет почему то... что ж такое то. Бояринцева/Плешков что случилось? Акатьева, Зинина - печально, но ожидаемо. А Жилина стало быть все же мимо сезона
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий