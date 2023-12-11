Акатьева, Зинина, Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате России
Фигуристки Акатьева и Зинина не выступят на чемпионате России в Челябинске.
Софья Акатьева и Анастасия Зинина пропустили серию Гран-при России в текущем сезоне из-за травм, но могли выступить на чемпионате страны, так как являются членами основной сборной. Сегодня Федерация фигурного катания России опубликовала список участников турнира без Акатьевой и Зининой.
Акатьева выиграла чемпионат России в сезоне-2022/23.
Ряда отобравшихся по итогам серии Гран-при фигуристов также не оказалось в списке – это Андрей Мухортов, которого заменил Илья Яблоков, и пары Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец. Вместо них выступят Майя Шегай – Игорь Шамшуров и Елизавета Кулешова – Владимир Следь, изначально не вошедшие в топ-12 по итогам Гран-при.
Пара Карина Акопова – Никита Рахманин также могла попасть на турнир по замене, но их нет в списке участников.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.
Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?
Чемпионат мира в парном катании просто так не пропускают…
Почему нет БП и Ходыкиных?!!!
Я понимаю, Акатьева, Зинина - без вопросов.
Но что вы сделали с парами?
Слабые ШШ и совсем уж никакие даже на фоне 10-ого места, кто бы его ни занял Кулешова-Следь?!
Может, кто-то собрался в другую федерацию? Там же есть влияние наличия/отсутствия участия на ЧР на длительность карантина.
Всем скорейшего восстановления!
А вот с парами чехарда непонятна , объяснили бы причину . Не может такого быть , что три пары вдруг травмировались.