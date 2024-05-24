Авербух о недопуске фигуристов: «Ребята вернутся и будут доказывать, что российское фигурное катание одно из сильнейших в мире»

Илья Авербух назвал обнадеживающими слова главы ФФКР о россиянах на ОИ-2026.

24 мая исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Такие слова очень важны, уверен, что Антон, человек, который бесспорно очень уважаем всеми, будет отстаивать права наших спортсменов. Он знает чуть больше, его слова, безусловно, обнадеживают.

Нынешняя ситуация – это несправедливость, неправомерное отстранение. Справедливость восторжествует и ребята вернутся и будут доказывать каждым своим выступлением, что российское фигурное катание одно из самых сильнейших в мире», – сказал хореограф Авербух.

С 2022 года российские фигуристы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).