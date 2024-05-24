Авербух о недопуске фигуристов: «Ребята вернутся и будут доказывать, что российское фигурное катание одно из сильнейших в мире»

Теги Илья Авербух сборная России Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Олимпиада-2026 Фигурное катание

Илья Авербух назвал обнадеживающими слова главы ФФКР о россиянах на ОИ-2026.

24 мая исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Такие слова очень важны, уверен, что Антон, человек, который бесспорно очень уважаем всеми, будет отстаивать права наших спортсменов. Он знает чуть больше, его слова, безусловно, обнадеживают.

Нынешняя ситуация – это несправедливость, неправомерное отстранение. Справедливость восторжествует и ребята вернутся и будут доказывать каждым своим выступлением, что российское фигурное катание одно из самых сильнейших в мире», – сказал хореограф Авербух.

С 2022 года российские фигуристы не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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2 комментария
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а эта "работа" не с выборов главы федерации должна начаться???... чтобы не всякие непонятные "ио" там "общались"???... тем более работа этих, по направлению к допуску, за 2 последних года, равна нулю... с ними диалог, по вопросу допуска, даже никто не ведёт...
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